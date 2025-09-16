Trump presenta una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra The New York Times

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el lunes una demanda por difamación de 15.000 millones de dólares contra The New York Times y cuatro de sus periodistas, según documentos judiciales.

La demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Florida menciona varios artículos y un libro escrito por dos de los periodistas de la publicación y publicados en el período previo a las elecciones de 2024, afirmando que son "parte de un patrón de décadas por parte de The New York Times de difamación intencional y maliciosa contra el presidente Trump".

"Los demandados publicaron tales declaraciones de manera negligente, con conocimiento de la falsedad de las declaraciones, y/o con un desprecio temerario por su veracidad o falsedad", dice la demanda.

The New York Times no respondió de inmediato a un correo electrónico solicitando comentarios temprano el martes.

En una publicación en Truth Social anunciando la demanda, Trump acusó a The New York Times de mentir sobre él y difamarlo, diciendo que se ha convertido en "un 'portavoz' virtual del Partido Demócrata de Izquierda Radical".

Trump ha arremetido contra otros medios de comunicación, incluida la presentación de una demanda por difamación de 10.000 millones de dólares contra The Wall Street Journal y el magnate de los medios Rupert Murdoch en julio, después de que el periódico publicara un artículo sobre sus vínculos con el acaudalado financiero Jeffrey Epstein.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.