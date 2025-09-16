Ministro de Defensa de Israel dice que "Gaza está ardiendo" tras intensos bombardeos

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó el martes que "Gaza está ardiendo" después de una serie de intensos ataques sobre Ciudad de Gaza durante la madrugada.

Las declaraciones de Katz se producen en momentos en que Israel ha estado planeando una nueva ofensiva contra Ciudad de Gaza.

En declaraciones a la prensa mientras partía de Israel rumbo a Qatar, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dejó entrever que la ofensiva había comenzado.

"Los israelíes han comenzado a llevar a cabo operaciones allí. Así que creemos que tenemos una ventana de tiempo muy corta en la que se puede llegar a un acuerdo, declaró Rubio. "Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y tal vez unas pocas semanas".

