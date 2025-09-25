Trump recibe a Erdogan cuando EEUU analiza levantar veto a ventas de F-35 a aliado de la OTAN

El presidente Donald Trump mantiene conversaciones con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en la Casa Blanca el jueves, y está señalando que Estados Unidos podría pronto levantar su restricción sobre la venta de aviones de combate avanzados a Ankara.

Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos eliminó a Turquía, un aliado de la OTAN, de su programa insignia de aviones de combate F-35 después que Turquía comprara un sistema de defensa aérea a Rusia. A las autoridades estadounidenses les preocupaba que el uso por parte de Turquía del sistema de misiles tierra-aire S-400 de Rusia fuera utilizado para recopilar datos sobre las capacidades del F-35 y que la información pudiera terminar en manos rusas.

Trump comenzó su reunión en el Despacho Oval con Erdogan ofreciendo la esperanza de que se pueda encontrar una solución al asunto durante las conversaciones de los líderes.

"Él necesita ciertas cosas, y nosotros necesitamos ciertas cosas, y vamos a llegar a una conclusión. Lo sabrán al final del día", dijo Trump. El presidente estadounidense añadió a Erdogan: "Y creo que tendrás éxito comprando las cosas" que te gustaría "comprar".

Fue el primer viaje de Erdogan a la Casa Blanca desde 2019. Forjaron lo que Trump ha descrito como una "muy buena relación" durante su primer mandato en la Casa Blanca.

A lo largo de los años, las autoridades estadounidenses han citado preocupaciones sobre el historial de derechos humanos de Turquía bajo el gobierno de Erdogan y sus lazos con Rusia. Las tensiones entre Turquía e Israel, otro importante aliado estadounidense, sobre Gaza y Siria han dificultado las relaciones con Turquía en ocasiones.

En declaraciones ante los periodistas, Trump centró sus preocupaciones en la continua relación económica de Turquía con Rusia.

Turquía ha sido uno de los mayores compradores de combustibles fósiles rusos desde que la Unión Europea anunció a principios de 2023 que iba a boicotear la mayoría del petróleo ruso transportado por mar.

Desde enero de 2023, Ankara ha comprado más de 90.000 millones de dólares en petróleo, carbón y gas natural rusos. Sólo China e India han comprado más a Rusia en ese período.

"Lo mejor que podría hacer es no comprar petróleo y gas de Rusia", dijo Trump sobre Erdogan.

Trump añadió que Erdogan es respetado tanto por el presidente ruso Vladímir Putin como por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

"Creo que podría tener una gran influencia si quiere", añadió Trump.

El impulso sobre Erdogan para involucrarse más en presionar a Putin se produce después que Trump, a principios de esta semana, dijera que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia en la guerra. Fue un cambio drástico respecto a los repetidos llamados de Trump para que Kiev hiciera concesiones para poner fin a la guerra.

Erdogan ha dejado claro que está ansioso por ver levantada la restricción sobre los F-35, y dijo a Trump que vino preparado para "discutir a fondo" el tema.

El presidente turco fue aún más directo en una entrevista televisiva esta semana.

"No creo que sea muy propio de una asociación estratégica, y no creo que sea el camino correcto a seguir", declaró Erdogan en una entrevista esta semana en "Special Report with Bret Baier" de Fox News Channel.

Reticencia pasada a involucrarse con Turquía

El gobierno del mandatario demócrata Joe Biden mantuvo a Erdogan, quien ha servido como presidente desde 2014 y fue primer ministro durante más de una década antes de eso, a distancia durante los cuatro años de Biden en el cargo.

La reticencia a involucrarse profundamente se debió al historial de retroceso democrático de Turquía, así como a los estrechos lazos de Ankara con Moscú.

Los partidos de oposición y las organizaciones de derechos humanos han acusado a Erdogan de socavar la democracia y restringir la libertad de expresión durante sus más de dos décadas en el poder. Los observadores internacionales dicen que las investigaciones y enjuiciamientos infundados de activistas de derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y otros siguen siendo un problema persistente en Turquía.

Trump ve a Erdogan como un socio crítico e intermediario creíble en su esfuerzo por encontrar soluciones a las guerras en Ucrania y Gaza. El gobierno del republicano también está en gran medida en sintonía con el enfoque de Turquía hacia Siria, ya que ambas naciones arman su postura hacia el país una vez aislado tras la caída del presidente sirio Bashar al-Assad en diciembre.

Trump y los líderes europeos han seguido a Erdogan al acoger al presidente sirio Ahmad al-Sharaa, quien una vez comandó un grupo rebelde que fue designado como una organización terrorista extranjera.

Trump también dijo que Erdogan merece crédito por apoyar a las fuerzas rebeldes que derrocaron a Assad de Siria.

"Creo que el presidente Erdogan es el responsable de Siria, por la exitosa lucha para librar a Siria de su líder anterior", dijo Trump. "No asume la responsabilidad, pero en realidad es un gran logro".

El principal diplomático de Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, se reunió con al-Sharaa el lunes al margen de la Asamblea General de la ONU.

Erdogan ve un papel clave para Turquía

Erdogan ha buscado posicionar a su país como un punto de estabilidad en un momento tumultuoso. Cree que Turquía puede desempeñar un papel esencial para la seguridad europea y es capaz de abarcar divisiones geopolíticas sobre Ucrania y Siria, así como los aranceles de Estados Unidos, que han desatado una guerra comercial global.

Turquía también cree que ha emergido como un mediador creíble en la región del Mar Negro, preservando relaciones tanto con Ucrania como con Rusia.

Turquía es influyente en la vecina Siria. Los grupos rebeldes que apoyó durante la guerra civil tomaron el poder en diciembre. Pero la caída de Assad agravó las tensas relaciones entre Turquía e Israel.

Trump ha instado al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a ser "razonable" en sus tratos con Ankara.

Erdogan participó el martes en una reunión grupal organizada por Trump al margen de la Asamblea General, cuando Trump reunió a los líderes de ocho países árabes y musulmanes para discutir la guerra en Gaza.

Erdogan ha criticado el manejo de Israel de la guerra, que se lanzó luego que milicianos de Hamás atacaron a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a 1.200 personas y tomando a unas 250 personas como rehenes. Más de 65.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud de Gaza, y alrededor del 90% de los hogares en el territorio han sido destruidos o dañados.

En su discurso ante la ONU, Erdogan alegó que las fuerzas israelíes han cometido genocidio, una acusación contestada por Israel y Estados Unidos.

___

La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.