Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Amazon pagará $2.500 millones para resolver acusaciones sobre inscripciones engañosas a Prime

Sally Ho
Jueves, 25 de septiembre de 2025 11:53 EDT
AMAZON PRIME SUSCRIPCIONES
AMAZON PRIME SUSCRIPCIONES (AP)

Amazon ha alcanzado un acuerdo histórico de 2.500 millones de dólares con la Comisión Federal de Comercio, que le acusaba de engañar a los clientes para que se inscribieran en Prime y dificultarles la cancelación.

La empresa de Seattle pagará 1.000 millones de dólares en multas civiles, la multa más grande en la historia de la agencia conocida como la FTC, y 1.500 millones se pagarán a los consumidores que fueron inscritos involuntariamente en Prime o que fueron disuadidos de cancelar sus suscripciones, informó la agencia el jueves.

El juicio en Seattle comenzó esta semana después de que el caso se presentara hace dos años.

Amazon no admite ninguna ilegalidad en el acuerdo. No ha respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

___________________________________

Relacionados

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in