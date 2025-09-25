Padre de joven influencer asesinada en Pakistán exige justicia

El padre de una joven influencer asesinada en su hogar familiar en Pakistán en junio expresó el jueves su esperanza de un juicio rápido para el sospechoso.

Syed Yousaf Hassan habló después de asistir a la última audiencia en el caso de su hija, Sana Yousaf, de 17 años, quien fue asesinada a tiros por individuo que irrumpió en la propiedad en Islamabad cuando ella rechazó su solicitud de amistad.

Según un informe policial, Umar Hayat, de 22 años, disparó dos veces a la adolescente, robó su teléfono y luego huyó. Ha negado los cargos durante el juicio de alto perfil, que comenzó la semana pasada.

"No estoy luchando este caso solo para buscar justicia para mi hija", declaró Hassan a los periodistas fuera del tribunal. "Quiero que todos los niños que usan redes sociales estén protegidos del dolor que mi hija sufrió a manos de un hombre que la mató. Perseguiré este caso hasta mi último aliento".

Elogió la investigación sobre la muerte de su hija y dijo que esperaba que el juez llegara a un veredicto pronto.

El asesinato del 2 de junio provocó una condena a nivel nacional, con muchas personas en línea exigiendo un castigo severo para el sospechoso, quien fue arrestado días después de huir a Faisalabad en Punjab. Hayat ha dicho repetidamente que no fue el responsable del asesinato.

Mostrándose sereno, Hayat ha estado presente en la sala del tribunal durante el juicio. Sardar Qadeer, abogado de la familia de Yousaf, dijo a The Associated Press que el tribunal registró el testimonio de un policía que recuperó la pistola utilizada en el ataque.

El rostro de Hayat estaba cubierto cuando fue escoltado fuera de la sala del tribunal y llevado de regreso a la cárcel. La próxima audiencia está programada para el sábado.

Yousaf, originaria de la pintoresca región norteña de Chitral, era conocida por promover la música y vestimenta tradicional chitrali en TikTok, donde también abogaba por la educación de las niñas. Horas antes de su asesinato, había publicado una foto de una celebración de cumpleaños con amigos.

Tenía un amplio seguimiento en Pakistán, con medio millón de seguidores en Instagram. Después de su muerte, cientos de miles de personas comenzaron a seguirla en TikTok, que es una de las aplicaciones más populares de Pakistán, con decenas de millones de usuarios.

Pakistán ha suspendido la plataforma varias veces, citando preocupaciones de que la aplicación promueve contenido inmoral o ilegal.

