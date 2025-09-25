Eslovenia le prohíbe la entrada al país a Netanyahu

Eslovenia le prohibirá la entrada del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para subrayar su defensa del derecho internacional.

La decisión estaba vinculada a una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, manifestó la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Neva Grasic, según la agencia oficial de noticias STA.

La nación de la UE, con aproximadamente dos millones de habitantes, que reconoció un Estado palestino el año pasado, ha sido una crítica vocal de las acciones israelíes en Gaza y la medida del jueves contra Netanyahu aparentemente fue diseñada para subrayar las políticas del país.

Eslovenia ya había prohibido la entrada al país del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, e impuso un embargo de armas a Israel.

“Todos los países que están obligados por la corte internacional, incluida Eslovenia, no deben reconocer la situación resultante de la presencia ilegal de Israel en el territorio palestino ocupado, y no deben ofrecer ningún apoyo para mantener esta situación”, añadió.

El gobierno esloveno indicó en X que la decisión envía “un mensaje claro al Estado de Israel de que Eslovenia espera un respeto consistente por las decisiones de los tribunales internacionales y el derecho humanitario internacional”.

Al hacerlo, Eslovenia “confirma su compromiso con el derecho internacional, los valores universales de los derechos humanos y una política exterior principista y consistente”, agregó el gobierno.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.