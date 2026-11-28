Taiwán elige alcaldes, concejales y otros líderes locales el sábado en sus 22 ciudades y condados, en unos comicios que pondrán a prueba si el partido gobernante puede anotarse algunas victorias a nivel local.

Las urnas abrieron a las 8 de la mañana y está previsto que cierren a las 4 de la tarde. Por lo general, los resultados se contabilizan y se anuncian el mismo día. Los ganadores ejercerán los cargos por cuatro años.

A diferencia de las elecciones presidenciales, en las que las relaciones con China y la presión de Beijing sobre la isla son temas centrales, la votación del sábado se centra más en preocupaciones a nivel local, incluidas las prestaciones de seguridad social y otros asuntos que afectan la vida cotidiana de la gente.

Pero China no ha estado completamente ausente del debate. Las autoridades taiwanesas han acusado a Beijing de intentar sembrar desconfianza en el sistema electoral de la isla, alegatos que las autoridades chinas han rechazado.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán contabilizó unas 33 salidas de aviones de guerra del Ejército Popular de Liberación de China entre el viernes y el sábado, los cuales se dirigieron a Taiwán, incluidos bombarderos y cazas.

En las elecciones principalmente se presentan candidatos del gobernante Partido Democrático Progresista y del Partido Nacionalista, también conocido como el Kuomintang o KMT. Tradicionalmente, el KMT ha tenido buenos resultados en las elecciones locales. En 2022, el PDP sólo ganó en cinco de 22 localidades.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha hecho campaña por los candidatos del PDP, y el jueves por la noche se presentó para apoyar al candidato a alcalde de su partido en la ciudad de Taoyuan.

Taiwán es una democracia autogobernada, que Beijing dice forma parte de su territorio. Antes de sus elecciones, su gobierno advirtió al público que se mantuviera alerta ante cualquier afirmación falsa en redes sociales, citando los continuos empeños chinos por difundir desinformación.

La capital, Taipei, es tradicionalmente un bastión del KMT, pero el candidato a alcalde del PDP, Puma Shen, es considerado un rival de peso frente al alcalde en funciones, Chiang Wan-an.

Otras contiendas destacadas se libran en la ciudad Nueva Taipei y en Kaohsiung. El alcalde en funciones de Nueva Taipei es del KMT, mientras que la alcaldía de Kaohsiung está en manos del PDP.

Un tercer partido, el Partido Popular de Taiwán, se presenta en algunas contiendas más pequeñas y respalda al candidato del KMT en la carrera por la alcaldía de Taipei.

En toda Taipei, coloridos carteles que promueven a cada candidato cubren las superficies de color marrón y gris de las construcciones.

La votante Chang Li-fen acudió temprano el sábado por la mañana a su casilla electoral en Taipei. Sin querer nombrar al candidato, comentó que votó por la persona que cree que será la mejor para la economía.

“Si la economía de Taiwán es buena, sólo entonces la gente podrá vivir bien”, manifestó. “En Francia y en Italia la gente está protestando por los costos de la energía, que elevaron el costo de la vida, así que creo que la economía es lo más importante”.

Los candidatos realizaron mítines el viernes en un intento de último minuto por conseguir votos.

Puma Shen recorrió la ciudad en una caravana de vehículos, deteniéndose unos 15 minutos en cada ocasión para saludar a las multitudes de simpatizantes alineadas en la calle, muchos de los cuales llegaron con anticipación a puntos específicos que su campaña había señalado en un mapa.

El alcalde Chiang Wan-an celebró por la noche un mitin con simpatizantes junto con otros concejales municipales del KMT, mientras sus seguidores agitaban globos, banderas y varas luminosas para vitorearlo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.