España elegirá el domingo a un nuevo gobierno en una votación anticipada que podría sacar del poder al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

El dirigente progresista ha gobernado España durante 8 años, enfrentando varias crisis, años de expansión económica y el crecimiento de la población impulsado por la inmigración. Sin embargo, ningún asunto ha afectado tanto a los españoles durante este tiempo como el precio de la vivienda.

Los conservadores, incluido el principal rival de Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, han aprovechado los desastres y han dicho a los españoles que podrían gobernar el país mejor.

La forma en que voten los españoles determinará las posiciones de España en cuestiones como la inmigración, que tiene implicaciones para Europa. Francia, Italia y Polonia también celebrarán elecciones en los próximos 12 meses.

A continuación, los asuntos clave en las elecciones generales en España.

Vivienda

Sánchez buscó capitalizar la frustración que muchos españoles sienten con el acceso a la vivienda cuando convocó elecciones anticipadas el mes pasado, con la esperanza de encuadrar la contienda en torno a los problemas de asequibilidad tradicionalmente favorables a su política de izquierdas.

Los costos de alquiler y compra de vivienda se han disparado durante la última década en muchas ciudades españolas y zonas turísticas, y los votantes llevan más de un año diciendo que es su principal preocupación, de acuerdo con las encuestas del organismo público CIS.

La crisis de la vivienda en España refleja presiones similares en el continente, donde los jóvenes lidian con crisis del costo de vida en varios países y exigen soluciones a sus gobiernos.

Tanto Sánchez como Feijóo han prometido aprobar medidas para ayudar a quienes adquieran su primera vivienda si salen elegidos, y mejorar las condiciones para los inquilinos. Sánchez, cuyo gobierno ha intentado tomar medidas contra los alojamientos turísticos no autorizados en plataformas como Airbnb, ha subrayado la necesidad de regular el mercado de la vivienda. Feijóo, por su parte, ha insistido en la necesidad de construir más, y ha prometido levantar un millón de viviendas nuevas durante los próximos cuatro años como presidente del gobierno.

Inmigración

Las políticas favorables a la inmigración de Sánchez han convertido al líder de 54 años en una excepción en Europa en medio del auge del populismo de extrema derecha.

En los últimos años, España ha acogido a millones de personas procedentes de América Latina y África, y Sánchez ha defendido la postura de su gobierno citando los beneficios económicos y sociales que aportan quienes llegan por los cauces legales al país, que es la cuarta economía de la eurozona.

A principios de año, España regularizó la situación de casi 1,2 millones de inmigrantes que ya vivían en el país sin la documentación adecuada.

Feijóo y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha Vox, que probablemente se uniría al PP para facilitar un gobierno de coalición, han defendido políticas migratorias más duras. La campaña ha coincidido con el repunte en la llegada de migrantes por mar desde África a las Islas Canarias.

Feijóo ha prometido controles migratorios más estrictos y una gestión fronteriza más firme, mientras que Abascal se inclina por un enfoque mucho más duro. Su partido ha defendido deportaciones masivas, restringir el acceso de los migrantes a los servicios públicos y dar prioridad a los ciudadanos españoles.

Para Europa, unos controles migratorios más estrictos en España acercarían al país a la corriente principal del centro-derecha europeo y podrían traducirse en una mayor cooperación en la deportación de quienes llegan de forma irregular.

Corrupción

El Partido Socialista de Sánchez, incluidos miembros de su círculo más cercano, se ha visto acosado por causas judiciales relacionadas con la corrupción. Han implicado a un exministro y a altos cargos, así como al hermano y a la esposa de Sánchez —quien niega haber cometido irregularidades.

Sánchez ha comparado los casos contra su familia con una campaña de desprestigio, pero ha pedido disculpas por casos probados de corrupción que involucran a antiguos colaboradores suyos.

Desde mucho antes del inicio de la campaña, los críticos de Sánchez afirmaban que no era apto para liderar el país debido a los escándalos de corrupción de su formación. Él siempre ha sostenido que los desconocía.

Los votantes mencionan la corrupción y el mal comportamiento de los políticos como una preocupación, pero pesa menos que los problemas de asequibilidad, las condiciones laborales y la inmigración, según la encuesta del CIS.

El opositor Partido Popular ha sufrido históricamente graves escándalos de corrupción, incluido uno que derribó el gobierno del expresidente Mariano Rajoy.

Seguridad ferroviaria

Dos accidentes letales en menos de un año en la extensa red de alta velocidad de España han colocado los problemas de seguridad bajo el foco. Sánchez, cuyo ministro de Transportes dimitió tras el segundo siniestro, ha recalcado a los votantes que un gobierno de derechas recortaría el gasto social, necesario para mantener los servicios públicos y la red ferroviaria.

Feijóo, por su parte, ha arremetido contra la gestión de Sánchez, prometiendo “devolver la calidad a los servicios públicos” y realizar una auditoría rápida de la red ferroviaria en sus primeros meses en el cargo. Su mensaje a los votantes se ha centrado en gran medida en mejorar el desempeño del gobierno y la competencia de los funcionarios públicos.

El sistema público de salud de España también figura entre las principales preocupaciones de los votantes, de acuerdo con del CIS, y en la antesala de las elecciones del domingo, el gobierno promovió un paquete de gasto en bienestar social.

Clima

España está muy expuesta a desastres naturales agravados por el cambio climático, incluidos feroces incendios forestales, sequías prolongadas y, en ocasiones, inundaciones repentinas y mortales.

El país también es líder en energías renovables y genera más de la mitad de su electricidad a partir de fuentes no carbonizadas, principalmente solar y eólica.

Con Sánchez, España se ha comprometido a generar toda su energía a partir de fuentes renovables para 2050 y a cerrar los reactores nucleares que aún quedan en el país para 2035.

Feijóo ha dicho que “reformularía de manera realista” los compromisos climáticos de España, manteniendo la energía nuclear en la combinación junto con las renovables, el almacenamiento de energía y una capacidad de respaldo suficiente.

Vox, como otros partidos de extrema derecha, ha impulsado el escepticismo climático.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.