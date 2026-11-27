Un informe advirtió que los ataques híbridos rusos podrían provocar un suceso con numerosas víctimas en Europa, en un momento en que Moscú intensifica sus operaciones de sabotaje en todo el continente.

El estudio, realizado por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), reveló que las operaciones de sabotaje en todo el continente habían aumentado un 16 % y se centraban en los países que apoyaban a Kiev.

Polonia sufrió el 24 % del total de los ataques, mientras que Alemania sufrió el 20 % y los países bálticos —entre ellos Letonia, Estonia y Lituania— sufrieron el 20 %.

Los casos de ataques violentos también aumentaron considerablemente, con un incremento de los incendios provocados y del uso de artefactos explosivos improvisados (IED).

Los grupos afines a Rusia demostraron una mayor capacidad al fabricar artefactos explosivos improvisados (IED) más complejos, equipados con detonadores temporizados y a distancia.

open image in gallery Según un nuevo informe, Rusia está intensificando sus ataques híbridos violentos en toda Europa ( AFP/Getty )

Esto ocurre en un momento en el que Europa se enfrentó a ciberataques en supermercados, bancos de sangre y aeropuertos.

“El sabotaje aún no tuvo repercusiones estratégicas, pero es posible que se produzca un incidente con numerosas víctimas, ya que el margen de error se reduce”, señala el informe.

“Una sola operación que provocara víctimas mortales o perturbaciones prolongadas daría lugar a demandas de represalias y probablemente pondría de manifiesto las divisiones entre los gobiernos europeos”.

Preveía que era probable que los gobiernos europeos siguieran respondiendo a los ataques de Rusia “incidente por incidente”.

open image in gallery En la imagen, tomada el 5 de agosto de 2026, se ve un avión de carga ucraniano “Antonov” en el aeropuerto alemán de Leipzig-Halle, en Schkeuditz, al este de Alemania, después de que la noche anterior se encontró allí un dron cargado de explosivos ( AFP/Getty )

“A pesar de los recientes ataques e intentos de ataque en Estonia, Lituania y Rumanía, nadie estableció líneas rojas, ya que la preocupación por una posible escalada es la reacción más inmediata”, continuaba el texto.

Advirtió: “El resultado es que el primer atentado con numerosas víctimas (ya sea deliberado o fruto de un error de cálculo) marcaría las condiciones de la respuesta europea, con unos gobiernos que actuarían bajo presión y, posiblemente, divididos”.

Este enfoque apenas tuvo repercusión en la estrategia del Kremlin, y el informe ofrecía sugerencias sobre cómo aumentar las posibilidades de que el Kremlin modifique su enfoque.

“Señalar públicamente, al menos entre los Estados miembros de la OTAN, qué nivel de daño desencadena qué respuesta daría a Europa más posibilidades de cambiar el cálculo del Kremlin”, afirmaba.

open image in gallery Una imagen de satélite muestra el puerto de Bengasi tras los supuestos ataques con drones ucranianos ( Reuters )

El estudio analizó los ataques ocurridos entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Las repercusiones de la guerra se extendieron también más allá de Europa, ya que un buque de guerra ruso ha sido hundido en Bengasi (Libia) tras un ataque ucraniano.

La explosión se produjo a bordo del Merkury, un buque de guerra de la Armada rusa atracado en la base naval de Bengasi.

Las imágenes por satélite de Vantor revelaron que el barco era una corbeta de la Armada rusa, es decir, un buque de guerra de pequeño tamaño; las imágenes mostraban que la mayor parte de la embarcación había volcado y se había hundido, y que solo se veía la proa por encima del agua, mientras se alzaba una columna de humo.

Esto ocurrió un día después de que el primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, advirtió que el conflicto entre Rusia y Ucrania se estaba “extendiendo”, tras conocerse que, al parecer, un barco ruso se había incendiado en aguas finlandesas el pasado sábado.

Traducción de Olivia Gorsin