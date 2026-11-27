La reciente repatriación desde España del cabecilla criminal William Alcívar fue presentada por el gobierno de Ecuador como el último éxito de su plan contra el crimen organizado, pero analistas sostienen que si bien hay avances falta ampliar el enfoque y trabajar en otras áreas como la educación y los servicios sociales.

El gobierno del presidente Daniel Noboa mantiene desde hace casi tres años una acción militar dirigida contra los grupos criminales, a la mayor parte de cuyos líderes ha capturado y algunos ha extraditado a Estados Unidos atendiendo pedidos de ese país que los acusa de narcotráfico y tráfico de armas, entre otros delitos.

Casi todos los cabecillas de las bandas más importantes han sido detenidos: Adolfo Macías, alias “Fito”, de Los Choneros; Alcívar, de los Tiguerones; Wilmer Chavarría, de Los Lobos —apresado en España por pedido de Ecuador—, y Julio Martínez, alias “Negro Tulio”, también detenido en España. Esas organizaciones son las más poderosas del país y a las cuales Estados Unidos declaró como terroristas.

Pese a esos y otros arrestos, la violencia se mantiene y el crimen organizado está en plena transformación, coincidieron expertos.

Desde hace casi seis años el país andino se ha convertido en uno de los más violentos del continente con 50,91 asesinatos por cada 100.00 habitantes. El año pasado se registraron 9.216 asesinatos, la cifra más alta en la historia del país.

Las autoridades sostienen que esto es consecuencia de los sangrientos enfrentamientos entre bandas criminales por el control de rutas y territorios de trasiego de drogas. De acuerdo con organismos internacionales, por Ecuador pasa el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial.

Las bandas criminales

El analista colombiano y consultor en seguridad Hugo Acero aseveró a The Associated Press que cuando se elimina a un líder criminal “inmediatamente hay divisiones y se conforman distintos grupos, se fraccionan y comienzan a manejar rentas más pequeñas, pero igualmente jugosas”.

Cuando a inicios de 2021 la violencia criminal salió a la luz con masacres en el interior de las cárceles, las autoridades reconocieron 22 bandas criminales con unos 18.000 integrantes.

El experto en seguridad y exjefe de inteligencia del ejército, coronel retirado Mario Pazmiño, afirmó que desde entonces hubo “un crecimiento exponencial del crimen organizado” y precisó que “ahora tenemos unos 50 grupos con 80.000 integrantes”. Las autoridades reconocen esas cifras.

Esas bandas, aparte del narcotráfico, también explotan la minería ilegal de oro, el secuestro y la extorsión, delitos de los que obtienen importantes ingresos económicos.

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, explicó a AP que además “hay una sofisticación de operaciones” del crimen organizado que pasó de trabajar con total impunidad a buscar “estrategias para pasar inadvertidos y sortear el control del Estado”. Así han accedido a actividades formales como las finanzas y el comercio para camuflarse, agregó.

El plan del gobierno

En un reciente discurso Noboa señaló que Ecuador no podrá prosperar “si las familias viven con miedo” y advirtió a los criminales que “los buscaremos, los encontraremos y los extraditaremos”.

El mandatario ha destacado como un éxito de su gobierno el creciente decomiso de drogas, la captura de importantes líderes criminales y la deportación a Estados Unidos de algunos de ellos.

Para hacer frente a la arremetida criminal, Noboa decretó en enero de 2024 la vigencia de un conflicto armado interno que permite a las fuerzas militares trabajar en conjunto con la policía en el control del orden público.

Otra de las medidas fue disponer que los militares tomen el control de las cárceles más grandes, convertidas en centros de mando de los grupos criminales. Además se incrementó el control de puertos y aeropuertos y de las fronteras, especialmente con Colombia, de donde proviene la mayor parte de la droga que llega a Ecuador, según las autoridades.

Pazmiño criticó la propuesta militar de las autoridades y dijo que hacen falta “otro tipo de medidas”. El Estado debe recuperar su presencia en territorios vulnerables y ofrecer “educación, servicios básicos, seguridad social en beneficio de la comunidad” de forma permanente, argumentó.

Por su lado, Acero sostuvo que es más efectivo “atacar la fuente de financiación, la renta criminal y la manera en que ellos blanquean los recursos” que financian a las estructuras criminales.

Para Pontón, el Ejecutivo debe además propiciar “una acción conjunta y coordinada con la justicia” para someter a los criminales. El gobierno se queja con frecuencia de la inoperancia o acción tardía de la Fiscalía y el Poder Judicial.

Cooperación militar internacional

Ecuador integra el denominado Escudo de las Américas, una coalición hemisférica de seguridad impulsada por Donald Trump para coordinar operaciones contra los cárteles y las organizaciones criminales en el continente.

En este contexto el país andino ha recibido apoyo económico, militar, de inteligencia y de efectivos en el terreno de Estados Unidos, además de cooperación desde Italia, Israel y otros países.

Pero la ayuda internacional, dijo Pazmiño, “durará poco tiempo, por tanto, Ecuador debe desarrollar herramientas y capacidades propias para enfrentar y solucionar este problema”.

Con la nueva conformación del Congreso estadounidense, de mayoría demócrata, “es muy posible que haya cambios el próximo año y que la cooperación estadounidense empiece a escasear y hasta a cortarse definitivamente”, advirtió Pontón.

Ni el gobierno ni el Congreso han anunciado proyectos de ley para hacer frente a esa eventual situación, que podría afectar la capacidad operativa de los militares ecuatorianos.

Cuestionamientos sobre derechos humanos

Los operativos conjuntos de militares y policías han generado quejas de organismos de derechos humanos, que han denunciado detenciones arbitrarias, muertes de personas presuntamente inocentes en esas acciones e irrespeto a las leyes y los procedimientos.

El Comité de la Organización de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha expresado su preocupación por las decenas de denuncias de desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la acción del gobierno para combatir la inseguridad.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía, entre enero y julio de este año se registraron 147 denuncias por el delito de extralimitación de funciones de los uniformados, la cifra más alta en una década.

Los ecuatorianos aún recuerdan el caso de cuatro menores detenidos y torturados por militares en Guayaquil que luego fueron hallados muertos. Los responsables fueron condenados a penas de 11 a 15 años de prisión.