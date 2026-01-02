Confirman la muerte de un golfista italiano de 16 años en incendio de resort suizo

Se dio a conocer la identidad de la primera víctima del devastador incendio ocurrido en un bar de un centro de esquí en Suiza, mientras continúa el minucioso proceso de identificación.

Al menos 40 personas murieron y otras 115 resultaron heridas luego de que un incendio envolviera el bar Le Constellation, ubicado en el centro turístico de Crans-Montana, poco después de la medianoche del jueves. Las autoridades describieron el hecho como una de las “peores tragedias” en la historia reciente de Suiza.

La víctima fue identificada como Emanuele Galeppini, un atleta de 16 años que vivía en Dubái. Asimismo, se informó que se encontraba en el centro de esquí junto a su familia y que había acudido al bar con dos amigos durante la víspera de Año Nuevo, según medios italianos.

open image in gallery Galeppini se encontraba festejando junto a sus amigos en el bar Le Constellation ( Instagram/@italiangolffederation )

En un comunicado, desde la Federación Italiana de Golf expresaron su pesar por la muerte de “un joven atleta que encarnaba la pasión y los valores auténticos”.

“En este momento de dolor, extendemos nuestras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, añadieron.

En su perfil del sitio web del World Amateur Golf Ranking, se lo describía como un golfista italiano que amaba jugar al golf, competir y comer.

El año pasado, Emanuele Galeppini se consagró campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open, uno de los torneos más destacados para jóvenes promesas del golf.

La noticia de su fallecimiento se conoció mientras las autoridades advirtieron que la identificación del resto de las víctimas podría demorar días, e incluso semanas, debido a la gravedad de las quemaduras.

open image in gallery Las autoridades descartaron que el incendio haya sido un “atentado” ( X/@Tyroneking36852 )

En una conferencia de prensa realizada el viernes, las autoridades suizas informaron que el incendio pudo haberse originado por bengalas colocadas sobre botellas de champaña.

Según explicaron, estos dispositivos habrían estado demasiado cerca del techo, lo que desencadenó una rápida propagación de las llamas debido a un fenómeno de combustión súbita.

Las autoridades también señalaron que ya se han entrevistado a varias personas y se realizaron observaciones en el lugar del siniestro.

Entre los interrogados se encuentran dos gerentes franceses del bar Le Constellation, así como testigos que lograron escapar del incendio.

La investigación evaluará los trabajos recientes de remodelación del local, los materiales utilizados, las condiciones de habilitación, así como las medidas de seguridad vigentes, incluyendo la presencia de extintores y la adecuación de las salidas de emergencia.

open image in gallery Las autoridades suizas indicaron que el incendio pudo haberse originado por bengalas decorativas colocadas sobre botellas de champaña ( Keystone )

Dos mujeres declararon al canal francés BFMTV que se encontraban dentro del local cuando vieron a un bartender levantar a una compañera sobre sus hombros mientras ella sostenía una vela encendida dentro de una botella. Según relataron, el fuego se propagó y el techo de madera colapsó.

En videos difundidos en redes sociales se puede ver cómo el techo del bar se incendia en cuestión de segundos. Una de las testigos describió escenas de pánico, con una avalancha de personas intentando escapar desesperadamente desde un club nocturno ubicado en el sótano, a través de una escalera angosta y una puerta muy estrecha.

open image in gallery El hecho ha sido calificado como una de las “peores tragedias” en la historia de Suiza ( Reuters )

El incendio habría provocado un flashover, un término utilizado en la lucha contra incendios que describe cómo un foco ígneo puede liberar gases combustibles que luego se encienden de forma violenta y simultánea.

El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, calificó como “deficiente” la situación de seguridad del bar del centro de esquí suizo, tras visitar el lugar de la tragedia.

Además, consideró “irresponsable” el uso de fuegos artificiales dentro del establecimiento. “La seguridad en el lugar era muy deficiente. Hemos visto imágenes dramáticas”, afirmó.

Tajani subrayó que hubo fallas evidentes en las medidas de protección: “Evidentemente, algo no funcionó. Serán los jueces quienes lleven adelante la investigación y determinen las responsabilidades”.

Entre los testimonios recogidos por medios locales como BFMTV, un joven relató escenas de desesperación dentro del bar Le Constellation: varias personas rompieron ventanas para escapar del fuego, mientras otras resultaron con heridas graves. También señaló que algunos padres, angustiados, llegaron en sus autos al lugar buscando saber si sus hijos estaban atrapados.

El testigo afirmó haber visto a unas 20 personas forcejeando entre humo y llamas para encontrar una salida. Desde la vereda de enfrente, comparó la escena con “una película de terror”.

Traducción de Leticia Zampedri