Incendio en bar en los Alpes suizos causa varios muertos y heridos durante celebración de Año Nuevo

Un incendio en un bar en los Alpes suizos causó muertos y heridos durante las celebraciones de Año Nuevo, dijo la policía el jueves por la mañana.

Varias personas fallecieron a causa de un incendio y otras resultaron heridas en la localidad alpina de Crans-Montana, Suiza, que cuenta con una estación de esquí, explicaron las autoridades.

"El incendio se produjo alrededor de la 1:30 de la madrugada en un bar llamado ‘Le Constellation’”, dijo el portavoz de la policía, Gaëtan Lathion. “Había más de cien personas en el edificio, y estamos viendo muchos heridos y muchos muertos”.

Los investigadores estaban trabajando para determinar la causa del incendio, afirmó la policía.

“Estamos apenas al comienzo de nuestra investigación, pero esta es una estación de esquí de renombre internacional con muchos turistas”, indicó Lathion.

Se ha habilitado un centro de atención y una línea de ayuda para las familias afectadas, agregó.

La policía tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa más tarde en la mañana en Crans-Montana. La localidad está ubicada en el corazón de los Alpes suizos, a 40 kilómetros (25 millas) al norte del monte Cervino.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.