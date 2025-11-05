Los jóvenes estadounidenses dicen que beberán más estas fiestas navideñas

A pesar de los reportes de que las generaciones más jóvenes están dejando de consumir alcohol, un nuevo estudio revela que la mayoría planea beber más estas fiestas navideñas.

Según una nueva encuesta de 2.000 estadounidenses entre 21 y 44 años, el 77 % afirmó que espera beber la misma cantidad de alcohol o más estas fiestas que el año pasado.

El estudio realizado por Josh Cellars y Talker Research descubrió que casi el 80 % de los jóvenes de la generación Z y los millennials que consumen alcohol lo hacen al menos una vez por semana, y el 64 % afirmó que bebe más durante las fiestas que en cualquier otra época del año.

Los resultados sugieren que, si bien los hábitos pueden estar cambiando, el espíritu navideño — y las bebidas que lo acompañan— sigue siendo una parte fundamental de la experiencia navideña.

En cuanto a la bebida perfecta para estas fiestas, las preferencias varían según la generación. Para el 56 % de la generación Z, el vino es su bebida alcohólica preferida, seguido por los cócteles y los mocktails (55 %). Los millennials también se decantan por el vino, con un 54 % que lo menciona como su favorito, pero el 61 % prefiere la cerveza.

Sin embargo, incluso en medio de este entusiasmo por el alcohol, un nuevo tipo de equilibrio está dando forma a la mesa navideña moderna. El 67 % de los encuestados dijeron que la reunión ideal debería ofrecer opciones tanto alcohólicas como no alcohólicas, garantizando que todos se sientan incluidos, y el 35 % indicó que sería poco probable que asistiera a una fiesta que no ofreciera bebidas sin alcohol.

El estudio también reveló un número creciente de jóvenes adultos que alternan entre bebidas alcohólicas y no alcohólicas en eventos sociales. El 64 % de quienes beben dijeron que planean adoptar este enfoque en las fiestas navideñas de este año.

Al preguntarles por qué incorporan opciones sin alcohol, el 36 % mencionó que quiere sentirse bien para el trabajo al día siguiente, el 34 % mencionó que desea mantenerse al día con su salud y el 32 % dijo que simplemente disfruta de una copa en compañía sin los efectos secundarios del alcohol.

La mayoría de los jóvenes adultos aún se identifican como bebedores moderados o sociales: el 30 % se describe como “moderado” (bebe cuando le apetece) y el 22 % como “social” (prefiere el alcohol en eventos y ocasiones especiales).

Independientemente de lo que se beba, los estadounidenses coinciden en un ingrediente clave para una celebración navideña perfecta: la inclusión. El 82 % afirmó que es importante que todos se sientan bienvenidos en eventos sociales, y el 53 % considera que la inclusión es “muy importante”.

“Una reunión navideña exitosa no tiene por qué ser complicada”, dijo Dan Kleinman, director de marca de Deutsch Family Wine & Spirits, propietaria de Josh Cellars. “Como descubrimos en la encuesta, la buena comida y bebida, la conexión y la inclusión son fundamentales para una reunión festiva agradable, y esto incluye asegurarse de que haya bebidas para todos los gustos y preferencias”.