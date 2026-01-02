Incendio en un bar en estación de esquí en Suiza causa alrededor de 40 muertos

Axel Clavier sintió que se asfixiaba en el bar de los Alpes suizos donde momentos antes había estado celebrando el Año Nuevo con amigos y docenas de personas más.

El joven de 16 años, llegado desde París, escapó del infierno que se desató pasada la medianoche del jueves rompiendo una ventana con una mesa. Pero alrededor de 40 asistentes a la fiesta fallecieron, incluyendo uno de sus amigos, víctimas de una de las peores tragedias en la historia de Suiza.

El fuego causó además unos 115 heridos, la mayoría de ellos graves, mientras arrasaba el abarrotado bar Le Constellation en la estación de esquí de Crans-Montana, según la policía.

Clavier contó a The Associated Press que “dos o tres” de sus amigos seguían desaparecidos horas después del desastre.

La causa del incendio, bajo investigación

El jefe de la policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler, dijo durante una conferencia de prensa que se trabajaba para identificar a las víctimas e informar a sus familias, y señaló que la comunidad estaba “devastada”.

Las autoridades no disponían de un conteo exacto de los fallecidos.

Beatrice Pilloud, fiscal general del cantón, apuntó que era demasiado pronto para determinar la causa del incendio.

“En ningún momento se planteó la posibilidad de que se trate de un ataque”, afirmó Pilloud.

Más tarde, indicó que se desconocía la cifra total de personas que estaban en el bar y que el aforo máximo del local formará parte de la investigación.

“Por el momento, no tenemos ningún sospechoso”, añadió al ser preguntada por si se habían realizado detenciones. “Se ha abierto una investigación, no contra nadie, sino para comprender mejor las circunstancias de este dramático incendio.”

Una noche de celebración se convierte en tragedia

Clavier, el adolescente parisino, dijo que no vio cómo comenzó el fuego, pero sí vio llegar a las camareras con botellas de champán con bengalas encendidas. Perdió la chaqueta, los zapatos, el celular y la tarjeta bancaria en la huida, pero “sigo vivo y solo son cosas”.

“Aún estoy en estado shock”, agregó.

Dos mujeres contaron a la cadena francesa BFMTV que estaban en el interior cuando vieron a un camarero llevando a una compañera a hombros mientras esta sostenía una vela encendida en una botella. Las llamas se propagaron rápidamente y causaron el colapso del techo, agregaron.

Una de ellas describió una estampida de gente que trataba de escapar del club nocturno, ubicado en un sótano, subiendo por una estrecha escalera y saliendo por una puerta angosta.

Otro testigo que habló con BFMTV contó que la gente rompía las ventanas para huir del fuego, algunas con heridas graves, y que padres en pánico que acudieron al lugar en coche para ver si sus hijos estaban atrapados dentro. El joven dijo que vio a una veintena de personas luchando por salir de entre el humo y las llamas y comparó lo que vio desde el otro lado de la calle con una película de terror.

“Esta noche debería haber sido un momento de celebración y unión, pero se convirtió en una pesadilla”, dijo Mathias Rénard, jefe del gobierno cantonal de Valais.

Crans-Montana está a menos de 5 kilómetros (3 millas) de la localidad suiza de Sierre, donde 28 personas, muchas de ellas menores, murieron cuando un autobús procedente de Bélgica se estrelló en el interior de un túnel en 2012.

Estación en el corazón de los Alpes

En una región muy concurrida por turistas que practican esquí en sus pistas, las autoridades pidieron a la población local que, en los próximos días, actúe con precaución para evitar cualquier accidente que pueda requerir unos recursos médicos que ya están desbordados.

Con pistas de esquí de gran altitud, a unos 3.000 metros (casi 9.850 pies), en el corazón de los picos nevados y bosques de pinos de la región de Valais, Crans-Montana es una de las principales sedes del circuito de la Copa del Mundo. El resort recibirá a los mejores en descenso masculino y femenino, incluida Lindsey Vonn, para las últimas pruebas antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina en febrero. El club de golf Crans-sur-Sierre de la ciudad organiza el European Masters cada agosto en un pintoresco campo.

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, dijo en su primer día en el cargo que muchos efectivos de emergencias se encontraron “con escenas de violencia y angustia indescriptibles”.

“Este jueves debe ser un momento de oración, unidad y dignidad”, manifestó. “Suiza es un país fuerte no porque sea ajeno a los sucesos dramáticos, sino porque sabe enfrentarlos con coraje y un espíritu de ayuda mutua”.

___

Dazio informó desde Berlín y Leicester desde París. Los periodistas de The Associated Press Geir Moulson en Berlín y Graham Dunbar en Ginebra contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.