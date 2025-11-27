Sentencian a cadena perpetua a 8 personas en Rusia por ataque a puente clave a Crimea

Un tribunal en Rusia condenó el jueves a ocho personas por cargos de terrorismo debido a un ataque a un puente que conecta Rusia con Crimea, anexionada por Moscú. El puente es una ruta de suministro clave para las fuerzas del Kremlin en la guerra con Ucrania.

El tribunal sentenció a todos los acusados a cadena perpetua.

En el ataque al puente en octubre de 2022, una bomba en un camión voló por los aires dos secciones de la estructura y requirió meses de reparaciones. La explosión mató al conductor del camión y a otras cuatro personas a bordo de un auto cercano. Moscú denunció el ataque como un acto de terrorismo y respondió bombardeando la infraestructura civil de Ucrania, apuntando a la red eléctrica del país durante el invierno.

El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como el SBU, se atribuyó el ataque.

Ocho personas, incluidos ciudadanos rusos, ucranianos y armenios, fueron arrestadas. Otras cinco —tres ciudadanos ucranianos y dos georgianos— fueron acusadas en ausencia.

Artyom y Georgy Azatyan, Oleg Antipov, Alexander Bylin, Vladimir Zloba, Dmitry Tyazhelykh, Roman Solomko y Artur Terchanyan fueron acusados de perpetrar un ataque terrorista y de tráfico ilegal de armas. A Solomko y Terchanyan también se les acusó de contrabando de explosivos.

Las autoridades rusas acusaron a los enjuiciados de ayudar a Ucrania a planear el ataque. Todos los arrestados negaron los cargos y han insistido en que no sabían que el camión llevaba explosivos, según reportes de medios rusos.

El teniente general Vasyl Maliuk, jefe del SBU, dijo en una entrevista de 2023 que él y otros dos "miembros de confianza del personal" prepararon el ataque y utilizaron a otras personas sin su conocimiento.

Un tribunal militar en la ciudad sureña rusa de Rostov del Don, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de la frontera con Ucrania, comenzó a juzgar a los acusados en febrero de 2025 a puerta cerrada. Las autoridades rusas han acusado a Maliuk de organizar el ataque.

Antipov, un empresario cuya empresa de logística manejó el envío de la carga en el camión que explotó, acudió al Servicio Federal de Seguridad de Rusia tan pronto como se enteró de la explosión y no pudo contactar al conductor del auto.

Esperaba ayudar en la investigación, señalaron él y su esposa Irina al sitio de noticias independiente Mediazona. Las autoridades de seguridad inicialmente lo dejaron ir, pero días después fue arrestado.

Un video publicado por Mediazona mostró a Antipov dirigiéndose al tribunal después del veredicto e insistiendo: "Somos inocentes. Somos inocentes".

"Todos pasamos — los ocho — todos pasamos los polígrafos. Todos probamos nuestra inocencia. Cooperamos plenamente. Fuimos a las fuerzas del orden nosotros mismos y dimos nuestro testimonio. Ninguna persona ha testificado en nuestra contra", afirmó Antipov desde una jaula de vidrio en la sala del tribunal, donde estaba junto a otros acusados. "Todos los testigos dicen que somos inocentes. Todas las pruebas dicen que somos inocentes. Los 116 volúmenes (de archivos del caso) dicen que somos inocentes. Muestren a la gente la verdad".

El puente que conecta Crimea y Rusia tiene un gran significado para Moscú, tanto logística como psicológicamente, como una arteria clave para suministros militares y civiles y como una afirmación del control del Kremlin sobre la península que anexionó ilegalmente en 2014.

Luego que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, Ucrania atacó el puente dos veces: en octubre de 2022 con una bomba en un camión y en julio de 2023 con drones marítimos. El segundo ataque mató a dos personas.

El puente de 19 kilómetros (12 millas) sobre el estrecho de Kerch que une los mares Negro y de Azov transporta tráfico vial y ferroviario en secciones separadas y es vital para sostener las operaciones militares de Rusia en el sur de Ucrania.

El puente es el más largo de Europa y un motivo de orgullo en Rusia. La construcción comenzó en 2016, aproximadamente dos años después de la anexión de Crimea por parte de Rusia, y se completó en poco más de dos años.

El puente fue construido a pesar de las fuertes objeciones de Ucrania y es el recordatorio más visible y constante de la reivindicación de Rusia sobre Crimea.

