Una tripulación de EEUU y Rusia despega hacia la Estación Espacial Internacional en una Soyuz rusa

Una tripulación compuesta por tres personas de Estados Unidos y Rusia comenzó una misión hacia la Estación Espacial Internacional a bordo de una nave espacial rusa tras un exitoso despegue el jueves.

Un cohete impulsor Soyuz despegó a las 2:27 de la tarde desde la instalación de lanzamiento de Baikonur, arrendada por Rusia en Kazajistán, para poner en órbita la Soyuz MS-28.

La nave espacial transportaba al astronauta de la NASA Chris Williams y a sus dos compañeros rusos, Sergei Mikaev y Sergei Kud-Sverchkov. Estaba previsto que la nave espacial se acoplara a la estación unas tres horas después del despegue.

Los tres tienen programado pasar aproximadamente ocho meses en el puesto orbital. La NASA dijo que este es el primer vuelo espacial para Williams, un físico, y Mikaev, un piloto militar. Este es el segundo vuelo para Kud-Sverchkov.

En la Estación Espacial Internacional, el trío se sumará a los astronautas de la NASA Mike Fincke, Zena Cardman y Jonny Kim, al astronauta de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón Kimiya Yui y a los cosmonautas rusos Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky y Oleg Platonov .

Williams llevará a cabo investigaciones científicas y demostraciones tecnológicas en el puesto orbital destinadas a avanzar en la exploración espacial humana y beneficiar la vida en la Tierra, dijo la NASA.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.