El papa León XIV inicia su primer viaje al extranjero con visita a Turquía

El papa León XIV llegó a Turquía el jueves en su primer viaje al extranjero, cumpliendo los planes del papa Francisco de conmemorar un importante aniversario ortodoxo y llevar un mensaje de paz a la región en un momento crucial en los esfuerzos por poner fin a la guerra en Ucrania y aliviar las tensiones en Oriente Medio.

El avión de León aterrizó en el aeropuerto internacional de Ankara.

Más tarde, tenía planeada una reunión con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, y un discurso ante el cuerpo diplomático del país. Luego se trasladará el jueves por la noche a Estambul para tres días de reuniones ecuménicas e interreligiosas que serán seguidas por la etapa libanesa de su viaje..

La visita de León se produce mientras Turquía, un país de más de 85 millones de personas, predominantemente musulmanes suníes, se ha presentado como un intermediario clave en las negociaciones de paz para los conflictos en Ucrania y Gaza.

Ankara ha acogido rondas de conversaciones de bajo nivel entre Rusia y Ucrania y ha ofrecido participar en la fuerza de estabilización en Gaza para ayudar a mantener el frágil alto el fuego, compromisos que León podría aplaudir en su discurso de llegada.

