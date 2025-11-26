Argentina postula al titular de la OIEA Rafael Grossi a la secretaría general de la ONU

Argentina presentó el miércoles oficialmente la candidatura de Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), para optar por la secretaría general de las Naciones Unidas. Es el tercer aspirante latinoamericano postulado a ese cargo.

“Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del OIEA, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”, escribió el canciller argentino Pablo Quirno en la red social X.

El diplomático, de 64 años, dirige el OIEA desde hace seis años y cuenta con las “herramientas esenciales” en momentos en que las Naciones Unidas “necesita consolidar reformas que fortalezcan su eficacia y renueven su prestigio internacional”, agregó Quirno.

En un comunicado de prensa, la Cancillería destacó que Grossi “cuenta con una trayectoria extensa y reconocida en el ámbito multilateral y mantiene un firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados”.

El diplomático portugués António Guterres dejará la secretaría general de la ONU en diciembre de 2026.

Para el próximo período, que se extenderá entre 2027 y 2031, también han sido postulados otras dos representantes latinoamericanas. Chile postula a su expresidenta Michelle Bachelet, mientras que Costa Rica a la exvicepresidenta Rebeca Grynspan.

Las Naciones Unidas han tenido en su historia cuatro secretarios generales provenientes de Europa, dos de África, dos de Asia y uno de Latinoamérica, el peruano Javier Pérez de Cuellar.