Candidato opositor de Guinea-Bisáu acusa al presidente de dar un golpe y reclama victoria electoral

El principal candidato opositor en Guinea-Bisáu afirmó tarde el miércoles su victoria en una votación presidencial muy disputada esta semana y acusó al líder de la nación de África Occidental de orquestar un golpe de Estado para evitar la derrota.

El golpe militar del miércoles y el arresto reportado del presidente, Umaro Sissoco Embaló, fueron "fabricados" para evitar la publicación de los resultados electorales esperados el jueves, dijo su rival Fernando Dias en un video publicado en línea, que coincidió con las afirmaciones de grupos de la sociedad civil.

La Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones de Dias, miembro del Partido de Renovación Social.

El Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, de la oposición, fue excluido de la votación, lo que llevó a su líder, el ex primer ministro Domingos Simões Pereira y finalista en las elecciones de 2019, a apoyar a Dias.

El partido y Dias instaron a la población a protestar contra el golpe y exigir la publicación de los resultados electorales. Pero en la mañana del jueves, la capital, Bisáu, parecía operar con normalidad y los negocios y el transporte público se reanudaban de forma gradual.

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha sufrido una sucesión de golpes de Estado e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluido un intento de golpe en octubre. El país de 2,2 millones de personas es conocido como un punto de tránsito para el tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha alimentado sus crisis políticas.

El golpe reportado es el último en una oleada de tomas militares en África Occidental, donde la democracia ha enfrentado desafíos recientes por elecciones disputadas que, según los analistas, podrían envalentonar a los militares.

El miércoles se oyeron disparos en la ciudad principal de Bisáu, apenas unos días después de las tensas elecciones presidenciales, que tanto Embaló como Dias afirmaron haber ganado.

En una escena que se ha vuelto familiar en la región, varios militares aparecieron en la televisión estatal y afirmaron haber tomado el poder. Embaló, quien buscaba un inusual segundo mandato, luego dijo a los medios franceses que había sido arrestado y la oficina de la comisión electoral estaba sellada.

Dias, de 47 años, dijo en su video que escapó de la custodia "por una puerta trasera" después de los reportes de que había sido arrestado por soldados. Prometió luchar.

“Umaro perdió las elecciones, y en lugar de aceptar el resultado, fabricó un golpe de Estado”, dijo Dias. “Una vez más, hemos sido el objetivo de un falso golpe de Estado. (...) Nos liberaremos”.

Las elecciones de esta semana se llevaron a cabo en un momento crítico para el país africano, ya que Embaló, un exgeneral del ejército de 53 años, enfrentaba una crisis de legitimidad. La oposición dijo que su mandato había expirado hace tiempo y se negó a reconocerlo como presidente.

Los militares que anunciaron que habían depuesto al presidente citaron el “descubrimiento de un plan en curso (...) para manipular los resultados electorales", según un portavoz, Dinis N’Tchama, quien apareció flanqueado por otros durante la declaración televisada.

“El plan fue establecido por algunos políticos nacionales con la participación de un conocido narcotraficante, y ciudadanos tanto locales como extranjeros”, dijo N’Tchama.

Varios organismos internacionales y países han condenado el golpe reportado y las Naciones Unidas dijeron que estaban siguiendo la situación “con profunda preocupación”.

___

Asadu informó desde Abuja, Nigeria.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.