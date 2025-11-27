Stay up to date with notifications from The Independent

Macron presenta un nuevo servicio militar voluntario en Francia

Associated Press
Jueves, 27 de noviembre de 2025 06:14 EST
El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el jueves que los voluntarios de 18 y 19 años comenzarán a servir el próximo año en un nuevo programa de servicio militar de 10 meses, mientras Francia busca fortalecer sus fuerzas armadas para enfrentar amenazas crecientes.

"Un nuevo servicio nacional se establecerá gradualmente, a partir del próximo verano", dijo Macron en un discurso en la base militar de Varces, en los Alpes franceses.

Macron afirmó que los jóvenes voluntarios servirán sólo en el territorio continental de Francia y en sus territorios de ultramar, no en las operaciones militares de Francia en el extranjero.

Francia no está considerando restaurar el servicio militar obligatorio, que terminó en el país en 1996.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

