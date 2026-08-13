Gobierno de Trump dice perder entre 19.000 y 26.000 millones al año por evasión de aranceles

La Casa Blanca de Trump afirmó en un nuevo informe el jueves que algunos países están desviando sus exportaciones a través de terceros países para evitar los aranceles de Estados Unidos, y estimó que las pérdidas de recaudación fiscal oscilan entre 19.000 millones y 26.000 millones de dólares al año.

El informe destaca específicamente que China respondió a los nuevos aranceles de 2018 enviando sus mercancías a otros países, desde México hasta Malasia, para su empaquetado y un ensamblaje limitado, una práctica conocida como transbordo. Ese patrón hizo parecer que las importaciones de Estados Unidos procedentes de China habían disminuido, pero permitió a Beijing seguir expandiendo su sector manufacturero de maneras que podrían poner en aprietos a las fábricas y el empleo en Estados Unidos.

Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, dijo a los periodistas en una conferencia telefónica que China está “blanqueando” sus exportaciones a través de más de 40 países, aunque sostuvo que los problemas planteados en el informe en realidad tenían más que ver con otras naciones que facilitan la evasión de aranceles.

“Durante años, la gran estafa del transbordo ha permitido que la China comunista blanquee sus exportaciones”, recalcó Navarro.

El informe se publica antes de una visita prevista en septiembre del presidente chino Xi Jinping, a quien su homólogo estadounidense Donald Trump describió en términos elogiosos durante su propia visita a Beijing en mayo.

El gobierno chino ha descrito su relación con Estados Unidos como una de “estabilidad estratégica”, pero sus políticas gubernamentales que respaldan las exportaciones de bienes manufacturados han desestabilizado los sectores automotriz, de metales y de electrónica en Estados Unidos, Europa, Japón y otros lugares.

Navarro señaló que otras naciones, como India, también podrían recurrir al transbordo para evitar nuevos aranceles, y añadió que los nuevos marcos comerciales impulsados por el gobierno de Trump incluirán disposiciones para garantizar que los socios comerciales que incurran en esa práctica sean sancionados.

El gobierno de Trump ha impuesto aranceles elevados a gran parte del mundo con la esperanza de proteger a los fabricantes de Estados Unidos, gravando con impuestos a las importaciones tanto a aliados como a rivales. Al mismo tiempo, esos aranceles han generado nuevas presiones inflacionarias en el país.

El informe incluye una serie de estimaciones sobre la magnitud del transbordo para eludir aranceles, y cita cifras del gobierno y del sector privado para calcular que, cada año, se transbordan aproximadamente entre 34.200 millones y 303.000 millones de dólares en mercancías. Utilizó una cifra central de 75.000 millones de dólares en bienes transbordados para estimar cuánto se ha perdido en ingresos fiscales.

Para abordar el desafío, Navarro indicó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha comenzado a utilizar inteligencia artificial en un programa piloto para detener el transbordo. Navarro explicó que, cuando se determina que un importador ha falsificado el origen de un producto, a sus importaciones se les pueden aplicar aranceles de manera retroactiva, remontándose aproximadamente un año.

Los aranceles de Trump durante su segundo mandato han enfrentado una serie de impugnaciones legales, y la Corte Suprema anuló algunos de ellos en febrero. Estados Unidos sigue importando más de lo que exporta al resto del mundo, pero el desequilibrio comercial en lo que va de año, de 371.000 millones de dólares, se sitúa alrededor de 189.000 millones por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.