Separatistas de Mali liberan a soldados que habían secuestrado

Separatistas del norte de Mali liberaron a 82 soldados, entre ellos algunos capturados durante un ataque a nivel nacional contra las fuerzas gubernamentales en abril, informaron el jueves el ejército maliense y un portavoz rebelde.

Un comunicado de las Fuerzas Armadas de Mali indicó que los "soldados liberados están ahora a salvo y están siendo atendidos por las autoridades pertinentes". Mohamed Elmaouloud Ramadane, portavoz del Frente de Liberación de Azawad, confirmó la liberación.

Mali lleva más de una década asolado por insurgencias de milicianos afiliados a Al Qaeda y al grupo Estado Islámico, incluido JNIM, así como por una rebelión separatista en el norte encabezada por tuareg.

La violencia se intensificó después de que una alianza de JNIM y separatistas tuareg lanzara ataques coordinados el 25 de abril, asaltando al aeropuerto de la capital del país, Bamako, y la cercana ciudad guarnición de Kati y varias ciudades del norte y del centro.

Ramadane explicó que los soldados fueron liberados por motivos humanitarios y que algunos de ellos habían permanecido cautivos desde 2023. Añadió que alrededor de 118 soldados malienses siguen cautivos.

Los ataques de abril expusieron debilidades de la estrategia de Mali para combatir la rebelión, incluida la dependencia de Rusia, que se ha asociado con el gobierno dirigido por militares después de que este se distanciara de antiguos aliados como Francia.

La liberación de los soldados se anunció el mismo día en que el presidente de Mali indultó a Yann Vézilier, un ciudadano francés condenado a 20 años de prisión. Vézilier, que trabajaba para la embajada francesa en Mali, fue arrestado en agosto de 2025 y acusado de ser un agente de inteligencia involucrado en un complot para desestabilizar el país.

El gobierno maliense advirtió en un comunicado que la clemencia no anuló las conclusiones del tribunal y exigía la expulsión inmediata del individuo del país.

El Ministerio de Exteriores de Francia no respondió a una solicitud de comentarios.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.