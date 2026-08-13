Lauryn Hill y Wyclef Jean encabezarán el festival antipobreza de Global Citizen

Ms. Lauryn Hill y su compañero de banda en Fugees, Wyclef Jean, llevarán su música incisiva y política al Global Citizen Festival este otoño.

Los artistas principales, anunciados el jueves, son una elección acertada. El encuentro anual en Central Park, en Nueva York, moviliza a los asistentes para presionar a líderes mundiales a fin de que financien una serie de iniciativas contra la pobreza al término de las reuniones anuales de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se les unirán el 26 de septiembre el rockero Lenny Kravitz, el cantante de R&B-pop John Legend, la estrella de música country Lainey Wilson, el ganador del Grammy y líder de listas Shaboozey y el grupo de K-pop TOMORROW X TOGETHER.

Los dos integrantes de Fugees vienen de ofrecer varias presentaciones por el 30º aniversario de su álbum emblemático, “The Score”. Estuvieron en Londres, donde Hill también llevó su festival de música que celebra los sonidos de la diáspora africana, y en Río de Janeiro, donde cerraron la programación climática de una semana de Global Citizen.

También es el primer festival desde que Global Citizen produjo el primer espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial. Esa colaboración ayudó a recaudar más de 60 millones de dólares para el fondo de educación lanzado junto con la FIFA. El cofundador de Global Citizen, Hugh Evans, espera aprovechar el encuentro del próximo mes para apuntalar algunos compromisos pendientes.

Los asistentes al festival obtienen la entrada al emprender acciones como pedir mediante peticiones que los países recurran a sus presupuestos de desarrollo internacional. Las prioridades de este año incluyen movilizar 100 millones de dólares para brindar acceso a educación, alimentos nutritivos y atención médica a 2 millones de niños; reunir 100 millones de dólares para mejorar la seguridad alimentaria de 1,5 millones de pequeños agricultores; y movilizar 1.500 millones de dólares para ampliar la energía limpia en la región del Indo-Pacífico.

Entre los países a los que se les harán solicitudes este año están España, Noruega, Irlanda, Kenia, Japón, Dinamarca y Australia. Evans pidió específicamente a Francia que apoye el Fondo de Educación FIFA Global Citizen, Gavi, Education Cannot Wait o cualquiera de sus otros socios educativos. “Macron suele hablar mucho de su liderazgo en temas de educación”, dijo Evans sobre el presidente francés. “Pero cuando llega el momento de la verdad, ¿realmente están dando un paso al frente?”.

¿Un país que no está en la lista? Estados Unidos. Antes el mayor donante individual de ayuda del mundo, Estados Unidos ahora representa para Evans “un ejemplo de un país que debería ser un líder en el escenario global y que, en este momento, está increíblemente rezagado”. Según Evans, no valía la pena apuntar a Estados Unidos, dado que la administración “destrozó por completo su presupuesto de ayuda exterior” y “desmanteló todo el aparato” de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Aun así, aunque reconoció un “mundo de ayuda exterior en retroceso”, Evans se mostró optimista en que el péndulo cambiará.

“Creo que el futuro pertenece a los líderes políticos que están dispuestos a entender el matiz de cómo funciona el poder”, afirmó Evans. “El poder no tiene por qué ser algo negativo. Puede ser algo muy positivo si lo ejerces para el bien. Como nos enseñó Spider-Man: un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

El festival de este año ofrece una nueva forma de obtener admisión. Los fans aún pueden participar en el sorteo de entradas gratuitas al completar llamados a la acción en la aplicación de Global Citizen. Pero también pueden obtener entrada automática al hacer una donación benéfica de 25 dólares. Los fondos recaudados se destinarán a la City Parks Foundation de Nueva York y a organizaciones que atienden a personas en situación de calle.

Evans espera que artistas como Wilson y Shaboozey, ambos de música country, puedan atraer a un nuevo público a su movimiento. Señaló que Wilson, quien manifestó interés en el apoyo del festival al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, proviene de una familia de agricultores.

“Diría que ha pasado bastante tiempo desde que tuvimos este nivel de presencia country en nuestro cartel”, expresó Evans. “Así que estoy muy entusiasmado con eso. Espero que los fans también lo estén”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.