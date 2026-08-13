Japón protesta por visita de Putin a disputadas islas del Pacífico

El presidente ruso Vladímir Putin visitó por primera vez el jueves las islas Kuriles, un archipiélago en el océano Pacífico controlado por Moscú y reclamado también por Japón, que expresó una protesta diplomática por el viaje.

Putin visitó una planta procesadora de pescado, un hospital y una escuela en Iturup, una de las islas más meridionales. Además, conversó brevemente con residentes y se reunió con el gobernador de la región rusa de Sajalín, Valery Limarenko.

Japón reclama derechos territoriales sobre las cuatro islas más al sur del archipiélago, a las que llama Territorios del Norte. La Unión Soviética se las arrebató a Tokio en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa ha impedido la firma de un tratado de paz que ponga fin formalmente a sus hostilidades.

Décadas de esfuerzos diplomáticos para negociar un acuerdo no han producido resultados visibles. Con el paso de los años, Moscú también ha reforzado su presencia militar en las Kuriles, en un aparente intento de subrayar su postura firme en la disputa.

El ministro japonés de Exteriores, Toshimitsu Motegi, afirmó que su país “protesta enérgicamente” por la visita de Putin a Iturup, a la llama Etorofu.

“Los Territorios del Norte, incluida la isla Etorofu (Iturup), son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional”, dijo Motegi en un comunicado.

Convocó al embajador ruso Nikolay Nozdrev al ministerio en Tokio y presentó una enérgica protesta por la visita, solicitando que “transmita el mensaje de inmediato a Moscú”, declaró el ministro a los periodistas después.

Más tarde el jueves, la embajada rusa en Japón calificó la protesta de Tokio de “infundada” y dijo que Nozdrev había explicado que “las islas Kuriles del sur son parte integral de la Federación Rusa y pasaron a formar parte de ella tras la Segunda Guerra Mundial sobre bases internacionales legítimas”.

Los viajes de Putin son “decisiones soberanas del liderazgo ruso y no pueden ser objeto de discusión con Estados extranjeros”, añadió el comunicado.

Japón también protestó en 2021, cuando el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, visitó la isla.

En los últimos días, Putin ha visitado varias regiones de Siberia y del Lejano Oriente ruso. Antes de llegar a Iturup, el presidente ruso hizo una parada en la isla de Sajalín para asistir a la parte final de los ejercicios de la Flota del Pacífico.

Al hablar a bordo de un buque de guerra que participaba en los ejercicios navales, Putin indicó el miércoles que el estatus actual de las islas Kuriles “está consagrado en documentos internacionales como una realidad que surgió tras el resultado de la Segunda Guerra Mundial”.

“Pero incluso aquí, Rusia estaba preparada para buscar una solución con el objetivo de concluir un tratado de paz con Japón”, dijo.

Señaló que en el pasado Moscú “había desarrollado relaciones constructivas con varios líderes japoneses, incluido el trágicamente fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, quien hizo mucho para acercar a Japón y Rusia, para alinear nuestras posiciones”.

Japón impuso sanciones a Rusia después de que enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022 e “incluyó a Rusia como una fuente de amenazas primarias”, un cambio en esa relación constructiva, añadió.

Rusia sigue dispuesta “a cooperar con todos sus vecinos, incluido Japón y otros estados de la región”, sostuvo Putin.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, apuntó que la visita de Putin es “incompatible con la posición japonesa sobre los Territorios del Norte” y es “absolutamente inaceptable”.

Expresó que la visita fue otro golpe a los ya tensos lazos entre los dos países por Ucrania, y que Moscú debería entender las consecuencias.

“Debemos decir que esta visita ha endurecido aún más el sentimiento público japonés hacia Rusia y ha hecho más difícil restablecer las relaciones bilaterales a mediano y largo plazo”, dijo. “Esperamos que la parte rusa comprenda plenamente la seriedad de esto”.

Una de las razones por las que Japón ha hecho el esfuerzo de mantener lazos con Rusia es permitir que antiguos residentes japoneses regresen a las islas y rindan homenaje en sus tumbas como consideración humanitaria.

Dmitry Medvedev, ex presidente y primer ministro de Rusia que ahora se desempeña como vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, respondió a los comentarios de Takaichi en X diciendo: “Esta palabrería no cambiará nada”.

Las islas Kuriles “fueron, son y seguirán siendo tierra rusa”, escribió Medvedev, quien él mismo visitó las islas Kuriles cuatro veces como presidente y primer ministro. “Cualquiera que no entienda esto enfrentará las monstruosas consecuencias de su delirio”.

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La corresponsal Mari Yamaguchi contribuyó con esta nota desde Tokio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.