Rubio viaja a Asia Central mientras algunos se preguntan si evita los asuntos más urgentes

Marco Rubio ha salido de viaje al extranjero por 31ª vez como secretario de Estado, volando a Uzbekistán y más tarde a India, en medio de rumores de que el principal diplomático de Estados Unidos está ignorando asuntos apremiantes en favor de visitas y reuniones políticamente más seguras.

Esta gira pretende promover los vínculos económicos y de seguridad de Estados Unidos con Asia Central y del Sur. Pero solo tiene una relación tangencial con los principales dilemas actuales de política exterior del gobierno de Trump en Oriente Medio y con la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rubio se ha mostrado seguro en su papel tanto de principal diplomático del presidente Donald Trump como de asesor de seguridad nacional, y ha desestimado las insinuaciones de que está evitando los asuntos más difíciles para centrarse en objetivos diplomáticos más fáciles, con menor riesgo de fracaso y de daño político.

“Es una relación importante”, declaró Rubio a los periodistas el sábado antes de salir de Washington, al señalar que eligió un momento en el que los líderes de Asia Central podrían reunirse. “Una de las cosas que se resiente son las visitas estratégicas: siempre estás visitando algún lugar donde hay una crisis o un problema, o vas porque hay una conferencia, pero hay países a los que te gustaría llegar porque queremos construir nuestras relaciones con ellos”.

El Departamento de Estado rechazó cualquier crítica al calendario de Rubio. Afirma que la “responsabilidad” de Rubio “no es generar un perfil público en torno a cada desafío; es ayudar al presidente a desarrollar y ejecutar una estrategia que haga avanzar los intereses estadounidenses. Parte del trabajo diplomático más trascendental ocurre fuera del foco público”.

En ambos cargos, Rubio también debe “ver estos desafíos como parte de un panorama estratégico más amplio”, indicó el departamento en una extensa respuesta enviada por correo electrónico a consultas de The Associated Press. “Los conflictos de Irán, Gaza y Rusia-Ucrania exigen una atención seria, pero no pueden abordarse de manera aislada de los objetivos más amplios de seguridad nacional del presidente. La pregunta correcta no es si el secretario es lo suficientemente visible en un tema en particular”.

Rubio participa en muchas cosas a la vez

Rubio participa en conversaciones entre bambalinas sobre Irán, Líbano, Gaza, Rusia-Ucrania y China, aunque no ha sido la cara pública de ninguna de ellas. Los enviados especiales del presidente republicano, como Steve Witkoff, Jared Kushner y Tom Barrack, han encabezado esos asuntos.

El Departamento de Estado sostiene que no hay nada inusual en esto y afirma que Rubio “no ha rehuido ningún tema”.

“Está directamente involucrado y actúa como un asesor confiable y capaz del presidente en lo que más importa”, señaló el departamento. “Aunque tiene múltiples funciones, no es el secretario de prensa de la Casa Blanca y su trabajo no es estar en la prensa 24/7”.

Rubio se ha concentrado en América Latina, particularmente Venezuela y Cuba, reforzando los lazos con una nueva generación de líderes conservadores afines a Trump y apuntalando las relaciones con aliados de la OTAN nerviosos por las intenciones del gobierno hacia Europa, especialmente en el Ártico.

Delegar desafíos gravosos y particularmente demandantes en tiempo no es algo nuevo para los secretarios de Estado. Cuando Hillary Clinton estuvo en el cargo durante el primer mandato del presidente demócrata Barack Obama, designó al exsenador George Mitchell, demócrata por Maine, para manejar el expediente israelí-palestino y al veterano diplomático Richard Holbrooke para dirigir la cartera Afganistán-Pakistán.

Tanto Clinton como Rubio se postularon a las respectivas nominaciones presidenciales de sus partidos antes de convertirse en secretarios de Estado, y ambos tenían y tienen claras ambiciones políticas para sus carreras posteriores a la diplomacia. Rubio, sin embargo, se irrita ante cualquier conversación sobre sus intenciones políticas. Se ha negado a comentar las especulaciones sobre el tema o sobre el asunto más delicado de una rivalidad con el vicepresidente JD Vance acerca de quién podría suceder a Trump al frente del movimiento MAGA (siglas en inglés de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez").

Los viajes internacionales más recientes de Rubio han evitado los principales puntos calientes del mundo, aunque se han centrado en áreas en las que el gobierno ha mostrado un interés particular. Los asesores de Rubio se apresuran a señalar que el secretario desempeña un papel clave en las conversaciones interinstitucionales sobre todos los asuntos de seguridad nacional y ha sido un actor importante entre bambalinas en la mayoría, si no en todas, las conversaciones sobre la estrategia diplomática del gobierno.

Desde el comienzo de este mes y antes de sus viajes actuales a Uzbekistán e India, Rubio fue a Islandia, Grecia y Portugal. Antes de eso, visitó Colombia, Ecuador y Perú.

El Departamento de Estado indicó que el calendario de Rubio “está determinado por las prioridades de política exterior y seguridad nacional del presidente, no por un deseo de centrarse en algunas regiones a expensas de otras”. “Cada viaje, reunión y compromiso diplomático tiene que servir a un propósito dentro de esa estrategia más amplia. A veces eso significa abordar una crisis inmediata; otras veces, significa construir relaciones, impulsar asociaciones económicas y de seguridad, o afrontar desafíos emergentes antes de que se vuelvan más difíciles de gestionar”.

Su agenda de viajes está siendo criticada

Aun así, algunos exdiplomáticos de alto rango de Estados Unidos han encontrado fallas en su agenda de viajes.

“Ninguno (de estos lugares) es donde se está haciendo la política exterior estadounidense”, dijo Ivo Daalder, embajador de Estados Unidos ante la OTAN durante el gobierno de Obama. “El viaje encaja en un patrón. Veinte meses en el cargo, Rubio ha evitado en gran medida las capitales, las crisis y las negociaciones que definen el puesto”.

En una crítica extensa, Daalder escribió que Rubio, como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, o bien tiene demasiado entre manos o “ha calculado que su futuro se sirve mejor manteniéndose alejado de políticas que probablemente terminen mal. Irán, Gaza, Ucrania y China son todos candidatos”.

Sobre negociaciones de grandes temas como Oriente Medio, Rusia y Ucrania, y China, “el secretario de Estado no está en la sala donde ocurren”, afirmó. “Para los aliados, el mensaje de Reikiavik, Atenas y Lisboa es claro. El secretario irá a verte cuando tú no seas el problema. Cuando lo seas, llama a otra persona”.

Rubio y su equipo se ofenden ante esas valoraciones.

El número dos de Rubio, el subsecretario de Estado Christopher Landau, respondió a Daalder, al decir que era típico del pensamiento farragoso de la política exterior tradicional, el mismo que él, Rubio y Trump están tratando de rehacer.

“Según esta visión, un secretario de Estado de Estados Unidos solo ‘se supone’ que debe viajar a capitales de la OTAN porque una política exterior exitosa de Estados Unidos es la que hace que los homólogos diplomáticos en París, Berlín y Bruselas levanten una copa de champán por los ‘valores compartidos’ mientras abren de par en par sus fronteras, destruyen sus economías y se disculpan por la civilización occidental”, escribió Landau, que reprochó la insinuación de que América Latina no merece el tiempo del secretario.

“Este enfoque engreído condujo no sólo a resultados previsiblemente catastróficos en el hemisferio occidental, sino también en la propia Europa, donde la combinación de vanidad moral e incoherencia estratégica también resultó tóxica”, manifestó Landau. “Pero claro: sigan celebrando sus seminarios académicos, escribiendo sus artículos que nadie lee, otorgándose entre ustedes premios sin sentido y mirando por encima del hombro a Donald Trump y Marco Rubio”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.