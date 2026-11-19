La esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, condenado en Italia por actos terroristas, permanecía el jueves detenida por orden de la justicia argentina señalada de haber sido cómplice de la cinematográfica fuga de su esposo la semana pasada mientras cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires.

Betina Erika Köpcke, de 77 años, fue detenida en el mismo barrio de la capital argentina donde Bertulazzi se encontraba recluido por orden de una jueza federal, informó el miércoles por la noche en su cuenta de X la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Bertulazzi, de 74 años y ex miembro de las Brigadas Rojas, debía ser extraditado a su país para cumplir una condena de 27 años de cárcel por secuestro agravado y tenencia de explosivos. Ese grupo armado izquierdista fue artífice del secuestro y asesinato de jueces, policías, empresarios y políticos italianos en los años 70 y 80.

El 10 de noviembre Bertulazzi utilizó sogas y un arnés para bajar desde el quinto piso del edificio donde cumplía arresto domiciliario hasta una casa vecina desde la cual terminó saliendo a un terreno baldío. Una vez allí, trepó a un portón y se tiró hacia la calle, como se observa en imágenes captadas por una cámara de seguridad que se hicieron públicas.

La ministra indicó que en el teléfono móvil que el italiano dejó en el domicilio se encontraron elementos que indicarían que Köpcke colaboró con la fuga. “A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido”, advirtió Monteoliva.

El gobierno argentino ofreció una recompensa de 20 millones de pesos (unos 12.000 dólares) para quien aporte datos sobre el paradero del prófugo.

Un comunicado del ministerio indicó que entre los elementos recuperados en el departamento donde el italiano estaba recluido se encontraba un teléfono móvil que contenía fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que se observa a su esposa frente al portón del inmueble por donde se concretó la fuga.

Las autoridades no detectaron la evasión de inmediato debido a que Bertulazzi manipuló su tobillera electrónica. Según explicó a The Associated Press una persona con acceso a la investigación que no quiso identificarse por no estar autorizada para hablar públicamente del caso, el italiano colocó el dispositivo dentro de un artefacto que contenía una manta térmica para mantener su temperatura, junto con grasa o sebo animal. Así habría intentado simular la presión y la temperatura de la piel humana.

Luego el prófugo comenzó un recorrido en autobús. Cámaras públicas lo registraron el mismo día de la fuga en distintas localidades al norte de Buenos Aires y en una de ellas accedió a un comercio donde compró un gorro, según explicó la fuente que habló con AP.

En octubre de 2004, Bertulazzi obtuvo la condición de refugiado en Argentina, pero en agosto de 2024 la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) dispuso el cese de esa condición. La justicia federal ordenó su detención, que se concretó en agosto de ese año, y en 2026, tras un proceso de apelaciones, se habilitó finalmente su extradición.