Cerca de 72.000 personas han sido evacuadas de las zonas más vulnerables de Odisha ante la llegada del ciclón Akvan, que, según las previsiones, tocará tierra el viernes en la costa este de la India.

De acuerdo con el Departamento Meteorológico de la India (IMD), se espera que la fuerte tormenta ciclónica alcance las costas del norte de Andhra Pradesh (Yanam) y del sur de Odisha, entre Narsapur y Puri, alrededor del mediodía del viernes.

En el último boletín, emitido a las 8:30 a. m. del jueves, los meteorólogos indicaron que el ciclón se desplazaba hacia el norte a 15 km/h sobre la región centro-occidental de la bahía de Bengala. Se prevé que toque tierra con vientos máximos sostenidos de entre 90 y 100 km/h y ráfagas de hasta 110 km/h.

open image in gallery Varias personas permanecen sentadas en la playa de Rama Krishna, en Visakhapatnam, el 29 de octubre de 2026, tras la llegada del ciclón Arnab al estado indio de Andhra Pradesh ( AFP/Getty )

El ministro principal de Odisha, Mohan Charan Majhi, informó que se habían puesto en marcha operativos de evacuación en los distritos costeros y del interior más vulnerables y que se esperaba que Ganjam registrara el mayor número de personas trasladadas a lugares seguros. Las evacuaciones también se extendieron a Gajapati, Kandhamal, Rayagada, Koraput y Malkangiri.

“Nuestro objetivo es que no haya víctimas, por lo que hemos puesto en marcha un operativo de evacuación a gran escala, tanto en las llanuras como en las zonas montañosas”, declaró Majhi tras encabezar una reunión de alto nivel el miércoles.

Según el funcionario, las autoridades estatales identificaron 3.000 refugios anticiclónicos, de los cuales 448 ya están operativos y destinaron 200 millones de rupias a 15 distritos para las labores de rescate y asistencia, informó la agencia de noticias PTI.

Por su parte, la secretaria principal de Odisha, Anu Garg, declaró el jueves a la agencia ANI que cerca de 72.000 personas habían sido evacuadas de las zonas de riesgo. Añadió que se habían identificado 7.900 refugios y que la mayoría de las 9.100 mujeres embarazadas que necesitaban asistencia ya habían sido trasladadas a lugares seguros.

Garg también informó sobre el despliegue de 60 equipos de la Fuerza de Acción Rápida ante Desastres de Odisha, 14 de la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres (NDRF) y 131 de bomberos.

“Las 19.057 embarcaciones pesqueras han regresado a puerto, las actividades turísticas en las playas y en el lago Chilika están restringidas y las escuelas y universidades de las zonas vulnerables permanecen cerradas. Hemos entregado teléfonos satelitales a las autoridades distritales, estamos reduciendo los niveles de agua de las represas y mantenemos un contacto permanente con el Gobierno de la India”, agregó.

El Gobierno estatal ordenó el cierre de las escuelas públicas, privadas y subvencionadas, así como de los centros de atención infantil Anganwadi, entre el 19 y el 21 de noviembre en seis distritos: Ganjam, Gajapati, Puri, Jagatsinghpur, Kendrapara y Kandhamal. También se les pidió a los empleados públicos que cancelaran sus vacaciones y permanecieran disponibles para atender posibles emergencias.

Majhi señaló que se había emitido una alerta roja para 13 distritos y que ya se habían coordinado los planes de respuesta con las autoridades locales. En tanto, las autoridades ferroviarias reprogramaron los servicios de tres trenes como medida de precaución ante la llegada del ciclón.

Mientras que Odisha ya ha puesto en marcha evacuaciones masivas, Andhra Pradesh también se prepara para el impacto de la tormenta, aunque hasta el jueves no había comenzado a trasladar a sus residentes, según informó Reuters.

“Todavía no se han realizado evacuaciones en Andhra Pradesh”, declaró a la agencia Prakhar Jain, funcionario estatal encargado de la gestión de desastres, quien señaló que la tormenta había perdido intensidad.

A principios de noviembre, las autoridades de ese estado ya habían evacuado a miles de residentes de las zonas costeras ante la inminente llegada del ciclón Murasu.

open image in gallery El ciclón Akvan avanza hacia la India mientras miles de personas son evacuadas ( Datawrapper/The Independent )

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) también pronosticó fuertes lluvias en algunas zonas de Jharkhand durante los próximos dos o tres días, a medida que el ciclón avance hacia el interior del país.

Abhishek Anand, subdirector del Centro Meteorológico de Ranchi, informó que se había emitido una alerta amarilla por fuertes lluvias para 11 distritos el viernes y ocho el sábado. Los meteorólogos también advirtieron sobre posibles tormentas eléctricas y fuertes vientos a partir del jueves por la noche. Se espera que las precipitaciones pierdan intensidad el domingo y que los cielos comiencen a despejarse a partir del 23 de noviembre, según informó la agencia PTI.

Akvan es la tercera tormenta ciclónica severa que amenaza la costa oriental de la India en menos de un mes. A finales de octubre, el ciclón Arnab azotó la región y dejó al menos seis muertos, mientras que, a principios de noviembre, las autoridades de Andhra Pradesh evacuaron a miles de residentes de las zonas costeras ante la llegada del ciclón Murasu.

Esta inusual sucesión de fenómenos meteorológicos ha generado comparaciones con lo ocurrido en 1987, cuando tres tormentas ciclónicas azotaron la bahía de Bengala en un breve período tras la temporada de monzones.

“El patrón de tres ciclones en un mes que estamos viendo en 2026 es muy similar al de 1987”, declaró a Reuters Mrutyunjay Mohapatra, director general de meteorología del IMD.

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia la trayectoria de Akvan e instaron a los residentes de las zonas costeras de Andhra Pradesh y Odisha a seguir las recomendaciones oficiales.

Traducción de Leticia Zampedri