Reporte muestra un retroceso en los esfuerzos anticorrupción en democracias y alerta sobre EEUU

Los esfuerzos de las democracias establecidas contra la corrupción en el sector público parecen estar decayendo, según una encuesta publicada el martes que sirve como barómetro de la corrupción percibida a nivel mundial. Se expresó preocupación por los acontecimientos en Estados Unidos y el impacto en otros lugares de los recortes de financiamiento de Estados Unidos.

El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional para 2025 otorgó el primer lugar a Dinamarca, con 89 puntos de 100, seguida por Finlandia y Singapur. Al final se encontraban Sudán del Sur y Somalia con nueve puntos cada uno, seguidos por Venezuela. El trío líder no cambió, y los últimos tres sólo en que Sudán del Sur ganó un punto para igualar a Somalia.

La mayoría de los países fallan, mientras las democracias retroceden

El grupo dijo que la mayoría de los países están fracasando en mantener la corrupción bajo control, y 122 de las 182 naciones y territorios encuestados lograron menos de 50 puntos. El promedio global del año pasado fue de 42, perdiendo un punto y en su nivel más bajo en más de una década. Sólo cinco países obtuvieron más de 80 puntos en el reporte de 2025, frente a 12 hace una década.

El informe lamentó que "demasiado a menudo, estamos viendo una ausencia de buena gobernanza y liderazgo responsable".

También señaló "una tendencia preocupante de democracias que ven un empeoramiento de la corrupción percibida".

Entre ellas señaló incluso a Nueva Zelanda, que bajó dos puntos a 81, y Suecia, que se mantuvo en 80; así como Canadá, Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que obtuvieron 75, 70, 66 y 64 puntos respectivamente.

Preocupaciones sobre Estados Unidos

Estados Unidos bajó un punto desde 2024 para su peor desempeño hasta ahora bajo la metodología que Transparencia comenzó a usar para su clasificación global en 2012, ubicándose en el puesto 29 en el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump.

"Aunque los datos aún no reflejan completamente los acontecimientos en 2025, el uso de cargos públicos para atacar y restringir voces independientes como ONG y periodistas, la normalización de políticas conflictivas y transaccionales, la politización de la toma de decisiones procesales y acciones que socavan la independencia judicial, entre muchas otras, envían una señal peligrosa de que las prácticas corruptas son aceptables", dijo el informe.

Transparencia Internacional también argumentó que la decisión de Estados Unidos "de congelar temporalmente y luego degradar la aplicación de su Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero... envía una señal peligrosa de que el soborno y otras prácticas corruptas son aceptables".

Trump dijo hace un año, cuando congeló la aplicación de la ley de 1977 que prohíbe a personas o empresas que operan en Estados Unidos dar dinero o regalos a funcionarios extranjeros para ganar o retener acuerdos en esos países, que "suena bien en papel, pero en la práctica, es un desastre". Para sus detractores, la ley ha obstaculizado injustamente a las empresas estadounidenses mientras los rivales extranjeros se aprovechan.

Por otro lado, Transparencia dijo que "los recortes de ayuda de Estados Unidos al financiamiento de grupos de la sociedad civil en el extranjero que examinan a sus gobiernos han socavado los esfuerzos anticorrupción en todo el mundo". Sostuvo que "los líderes políticos en varios países también han tomado esto como una señal para apuntar y restringir aún más a voces independientes, como ONG y periodistas".

Los altibajos

La organización mide la percepción de expertos sobre la corrupción en el sector público en todo el mundo según 13 fuentes de datos, incluyendo el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y empresas privadas de riesgo y consultoría.

Los puntajes de cincuenta países han disminuido de forma significativa desde 2012, con Hungría, ahora con 40 puntos; Turquía, con 31; y Nicaragua, con 14, entre los que más han caído.

Al mismo tiempo, dijo que 31 países han mejorado significativamente, destacando a Estonia (76 puntos), Seychelles (68) y Corea del Sur (63).

Rusia permaneció cerca del fondo del índice con un puntaje sin cambios de 22. Transparencia Internacional citó una "gobernanza totalmente centralizada y opaca que suprime a los medios, la sociedad civil y la oposición política" en el país.

Casi cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, Ucrania subió un punto a 36 después de que un escándalo de corrupción en el sector energético forzara renuncias de alto nivel. Transparencia Internacional dijo que la movilización de la sociedad civil protegió instituciones clave anticorrupción y se incrementaron las investigaciones, aunque "se necesitan más reformas para proteger de la malversación los fondos de defensa y reconstrucción".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.