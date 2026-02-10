Los juegos de azar en línea están en todas partes, al igual que los riesgos

Las apuestas en línea son más accesibles que nunca: el 14% de los adultos en Estados Unidos dicen que apuestan en deportes profesionales o universitarios en línea, ya sea con frecuencia o de manera ocasional, según una encuesta de febrero de 2025 realizada por The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos. También aparecen en las noticias, con una lista creciente de escándalos de apuestas deportivas que acaparan titulares.

Activistas por la salud pública y asesores de finanzas personales dicen que es importante conocer los riesgos si uno va a apostar en línea.

“Apostar y 'responsablemente' parecen ser paradójicos, porque si uno apuesta, todo se trata de riesgo”, observó Caleb Silver, editor en jefe del sitio de finanzas personales Investopedia. "Pero de todas maneras la gente lo hace. Los juegos de azar en línea y las apuestas deportivas son cada vez más populares".

Desde que la Corte Suprema anuló una prohibición de las apuestas deportivas en 2018, Washington, D.C. y 38 estados han legalizado los juegos de azar, según la American Gaming Association, un grupo comercial del sector.

Para aquellos que son nuevos en los juegos de azar en línea, puede ser útil establecer límites de antemano sobre cuánto está usted dispuesto a perder y cuánto tiempo está dispuesto a dedicar. Muchas de las plataformas y aplicaciones que ofrecen apuestas, como FanDuel y DraftKings, incluyen salvaguardas opcionales para limitar el tiempo o las pérdidas. Otras aplicaciones pueden bloquear el acceso a las plataformas por períodos de tiempo establecidos.

Esto es lo que conviene saber:

Los juegos de azar en línea pueden ser más arriesgados que apostar en persona

Las pérdidas potenciales en las apuestas digitales pueden ocurrir más rápidamente que en un casino físico, advierte Heather Eshleman, directora de operaciones del Maryland Center for Excellence on Problem Gambling —un organismo dedicado a la educación y la prevención para evitar la adicción al juego—, ya que en internet o aplicaciones las personas pueden apostar los mismos montos, con la misma facilidad y rapidez, y con menos roces.

La nueva preponderancia de los mercados de pronósticos, tales como PredictIt y Kalshi, también ha creado nuevas oportunidades para realizar apuestas en línea con respecto a cualquier cosa, desde resultados electorales hasta noticias de celebridades y el clima.

Cómo saber si usted tiene un problema con las apuestas en línea

Según los activistas por la salud pública, la mayor señal de advertencia de que se tiene un problema es si usted le está dedicando tiempo a las apuestas en línea que le está quitando tiempo para otras cosas en la vida, especialmente sus relaciones con amigos, la familia y los compañeros de trabajo. Si está gastando dinero en apuestas que podría destinarse a necesidades básicas insatisfechas, eso también es una señal de advertencia.

“Alentamos a las personas a sólo usar el dinero que utilizarían para diversión y entretenimiento, no el dinero que debería usarse para pagar la hipoteca o el alquiler, o para pagar la comida”, apuntó Eshleman.

Silver reiteró lo mismo.

"Antes de hacerlo, usted debe saber cuánto puede permitirse perder", señaló. "¿Cuál es su 'punto para retirarse'? Esas reglas deben estar firmemente establecidas".

Formas de limitar las apuestas en línea

La mayoría de las plataformas de apuestas deportivas ofrecen "herramientas de juego responsable", según Eshleman.

"Usted puede establecer límites de tiempo, dinero, depósitos, ganancias y pérdidas", expresó. "El objetivo es establecer esos límites antes de comenzar, porque si no los establece de antemano, realmente no le van a funcionar. Una vez que se encuentre en la emoción del momento, no va a detenerse y usar esas herramientas".

Eshleman recomienda aplicaciones como GambBan y BetBlocker, que limitan el acceso a sitios de apuestas externamente. Además, a los que sospechan que pueden tener un problema de adicción los alienta a usar la línea directa 1-800-GAMBLER, o a contactar a Jugadores Anónimos.

Conozca los riesgos y las desventajas

Silver, el director de Investopedia, indicó que comenzó a agregar definiciones de términos de apuestas en línea y de juego a ese sitio especializado en finanzas personales cuando vio una vinculación cada vez más "cercana entre las apuestas deportivas, las operaciones bursátiles diarias, la compra-venta de opciones y la comercialización de criptomonedas". Alienta a aquellos que estén interesados en las apuestas digitales a asegurarse de saber en qué se están metiendo.

"Antes de que alguien siquiera obtenga una cuenta de (apuestas) en línea, se les debería exigir conocer los términos y las reglas fundamentales sobre cómo funcionan las apuestas deportivas", alertó. "¿Qué es la 'línea de dinero' o 'parlay'? ¿Cómo funcionan las probabilidades? ¿Cuánto es lo máximo que podría perder en esta apuesta?".

Otra cosa que hay que hacer es "jugar sin expectativa de que habrá una ganancia", señaló. “Lo más probable es que usted perderá. Entonces, si está dispuesto a perder, ¿cuánto está dispuesto a perder?”.

Cory Fox, vicepresidente sénior de políticas públicas y sostenibilidad en FanDuel, quien maneja las iniciativas de juego responsable del sitio, compara el uso de las salvaguardas con utilizar un cinturón de seguridad al conducir un automóvil, e indicó que FanDuel está comprometido a establecer estándares con el fin de ser un operador responsable en el sector de las apuestas en línea.

Lori Kalani, directora de juego responsable en DraftKings, señaló que el sitio está comprometido con el mismo objetivo, y comparó el uso de las herramientas para establecer límites con tomar un Uber en lugar de conducir en una noche en la que usted sabe que va a beber.

Fox agregó que las herramientas de juego responsable son importantes para ayudar a FanDuel a conservar su licencia social. Indicó que al sitio le conviene asegurarse que sus usuarios puedan estar en él y jugar durante mucho tiempo.

Asegúrese de que no sea un mecanismo para lidiar con el estrés

“Si usted está cuidando su salud mental, es menos probable que tenga un problema con el juego”, señaló Eshleman.

En lugar de recurrir a la emoción de realizar apuestas en línea, Eshleman alienta a las personas a encontrar formas positivas de lidiar con el estrés: escuchar música, dar paseos, dormir más y hacer ejercicio, y pasar más tiempo en actividades sociales. Jugar acompañado de otras personas es más seguro que el juego oculto y privado, apuntó.

"Si lo está haciendo solo, eso es una señal de alerta de que no es una actividad saludable para usted", advirtió Eshleman. "Todo está relacionado con nuestro bienestar básico. Creo que si las personas se enfocan en el bienestar, ello prevendrá mucho el recurrir a los juegos de azar".

___

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para reportajes educativos y explicativos con el fin de mejorar la alfabetización financiera. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.