Jueza bloquea la norma de California contra máscaras de agentes federales, pero exige mostrar placas

Una jueza federal bloqueó el lunes la entrada en vigor de una ley de California que prohibiría a los agentes federales de inmigración cubrirse el rostro, aunque aún se les exigirá llevar una identificación clara que muestre su agencia y número de placa.

California se convirtió en el primer estado en prohibir a la mayoría de los agentes del orden usar coberturas faciales, en un proyecto de ley que fue firmado en septiembre tras las llamativas redadas realizadas en verano por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles.

El gobierno de Trump presentó una demanda en noviembre impugnando las normas, argumentando que amenazarían la seguridad de los agentes que enfrentan acoso, campañas para revelar su información personal en internet y violencia, y que violaban la Constitución porque el estado está regulando directamente al gobierno federal.

La jueza Christina Snyder dijo que emitió el fallo preliminar porque la prohibición de máscaras, tal como fue promulgada, no se aplicaba también a las autoridades estatales, discriminando al gobierno federal. El fallo podría tener implicaciones a nivel nacional mientras los estados lidian con cómo manejar a los agentes federales que aplican la represión migratoria del gobierno de Trump.

Snyder dejó abierta la posibilidad de futuras legislaciones que prohíban a los agentes federales usar máscaras si se aplicara a todas las agencias de seguridad, y señaló que "el Tribunal encuentra que los agentes federales pueden realizar sus funciones federales sin usar máscaras". El fallo entrará en vigor el 19 de febrero.

El gobernador demócrata, Gavin Newsom, firmó en septiembre el proyecto de ley que prohíbe a algunos agentes del orden usar máscaras, cubrebocas y otras coberturas faciales. Estaba programado para entrar en vigor el 1 de enero, pero se suspendió debido a la demanda.

Además de eximir a los agentes del orden estatales, hizo excepciones para agentes encubiertos, equipos de protección como respiradores N95 o equipo táctico, y otras situaciones donde no usar una máscara pondría en peligro una operación. Snyder se puso del lado del gobierno federal, que argumentó que esta exención era discriminatoria contra los agentes federales.

Newsom también firmó una medida que requiere que los agentes del orden lleven una identificación clara que muestre su agencia y número de placa mientras trabajan, lo cual fue impugnado por el gobierno federal pero respaldado por la jueza. En un comunicado, Newsom calificó la decisión de la jueza como "una clara victoria para el Estado de derecho".

El senador estatal de California, Scott Weiner, quien propuso el proyecto de ley original para prohibir las coberturas faciales, dijo el lunes que introduciría de inmediato una nueva legislación para incluir a la policía estatal en la ley.

“El ICE y la Patrulla Fronteriza están cubriendo sus rostros para maximizar su campaña de terror y para protegerse de la rendición de cuentas. Aseguraremos que nuestra prohibición de máscaras pueda ser aplicada”, afirmó Weiner en un comunicado de prensa.

En una audiencia el 14 de enero, Snyder preguntó repetidamente al abogado del gobierno, Tiberius Davis, por qué prohibir las máscaras impediría a las fuerzas del orden federales llevar a cabo sus deberes, si los oficiales rara vez usaban máscaras antes de 2025.

Davis citó afirmaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de que ha habido un aumento multifacético en los asaltos y amenazas contra agentes federales. También mencionó un incidente en Los Ángeles donde tres mujeres están acusadas de transmitir en vivo mientras seguían a un agente de ICE a su casa y publicaban la dirección en Instagram.

“Hay una verdadera disuasión en la seguridad del agente y en su capacidad para desempeñar sus deberes”, señaló Davis.

Cameron Bell, abogado del Departamento de Justicia de California, cuestionó sus afirmaciones, diciendo que no había evidencia concreta de que los agentes federales no puedan ejercer sus deberes sin coberturas faciales.

Bell hizo referencia a declaraciones de ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos por agentes federales pero pensaron que estaban siendo secuestrados.

“Es obvio por qué estas leyes son de interés público”, dijo Bell.

El gobierno federal también argumentó en documentos legales que permitir la legislación de California podría llevar a que otros estados se sientan "envalentonados para imponer restricciones inconstitucionales similares".

Davis citó una declaración de Newsom en julio de 2025 durante una entrevista publicada en internet en la que comentó el proyecto de ley de prohibición de máscaras, en la que dijo que "parece que no tenemos la autoridad legal para los agentes federales, pero sí para otras autoridades del orden público".

Los supervisores del condado de Los Ángeles votaron en diciembre para promulgar una ordenanza local que prohíbe a las fuerzas del orden usar máscaras, que entró en vigor el 8 de enero. Sin embargo, la policía del condado dijo que no aplicaría la ordenanza hasta después de que el tribunal fallara sobre la prohibición estatal de máscaras. La policía de Los Ángeles también había dicho que no aplicaría la prohibición de máscaras.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.