El jefe de la Marina EEUU quiere una flota más ágil en lugar de recurrir a portaviones en crisis

El militar de mayor rango de la Marina de Estados Unidos quiere convencer a los comandantes de que utilicen barcos más pequeños y nuevos, así como otros activos para misiones, en lugar de recurrir constantemente a enormes portaviones, como se observa actualmente en los despliegues militares estadounidenses frente a Venezuela e Irán.

La visión del almirante Daryl Caudle, que describe como sus "Instrucciones de Combate", propone que la Marina despliegue grupos más personalizados de barcos y equipos que ofrezcan al servicio marítimo más flexibilidad para responder a las crisis a medida que se desarrollan.

Caudle habló con The Associated Press antes de la presentación de la nueva estrategia, que llega mientras el gobierno de Trump ha movido portaviones y otros barcos a regiones de todo el mundo para abordar preocupaciones emergentes. Esto ha interrumpido los planes de despliegue establecidos, ha obligado a los barcos a navegar miles de millas y ha puesto una creciente presión sobre los buques y equipos que ya enfrentan problemas de mantenimiento cada vez mayores.

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, fue redirigido a finales del año pasado del mar Mediterráneo al mar Caribe, donde la tripulación finalmente respaldó la operación del mes pasado para capturar al entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. Y hace dos semanas, el USS Abraham Lincoln llegó a Oriente Medio mientras aumentan las tensiones con Irán, tras ser retirado del mar de China Meridional.

En una entrevista, Caudle dijo que su estrategia haría que la presencia de la Marina en regiones como el Caribe fuera mucho más reducida y mejor adaptada para enfrentar amenazas reales.

Comentó que ya ha hablado con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que abarca el Caribe y Venezuela, "y estamos en negociaciones sobre cuál es su conjunto de problemas; quiero poder transmitir que puedo abordarlo eso con un paquete adaptado allí".

El almirante plantea un contingente más pequeño en el Caribe

Hablando en términos generales, Caudle dijo que imagina una misión en el Caribe más centrada en interdicciones y en vigilar el transporte marítimo mercante.

El ejército de Estados Unidos ya ha incautado varios petroleros sospechosos y con bandera falsa relacionados con Venezuela que formaban parte de una flota clandestina global de buques mercantes que ayudan a los gobiernos a evadir sanciones.

"Eso en realidad no requiere un grupo de ataque de portaviones para hacerlo", dijo Caudle, agregando que cree que la misión podría realizarse con algunos barcos de combate litoral más pequeños, helicópteros de la Marina y una estrecha coordinación con la Guardia Costera.

La Marina ha tenido 11 barcos, incluidos el Ford y varios barcos de asalto anfibio con miles de marines, en aguas sudamericanas durante meses. Es un cambio importante para una región que históricamente ha visto despliegues de uno o dos barcos más pequeños de la Marina.

"No quiero muchos destructores allí navegando sólo para operar el radar y detectar embarcaciones y otros petroleros que salen del puerto", dijo Caudle. "Realmente no es una combinación bien adaptada para esa misión".

Recurrir a drones o sistemas robóticos

Para compensar, Caudle plantea apoyarse más en drones u otros sistemas robóticos para ofrecer a los comandantes militares las mismas capacidades pero con menos inversión de los barcos de la Armada. Reconoce que esto no será una venta fácil.

Caudle dijo que incluso si un comandante conoce una nueva capacidad, el personal "puede no saber cómo pedir eso, integrarlo y saber cómo emplearlo de manera efectiva para aprovechar esta nueva capacidad de nicho".

"Eso requiere un poco de una campaña educativa", agregó más tarde.

El presidente Donald Trump ha favorecido despliegues grandes y audaces de la Marina y se ha inclinado fuertemente hacia exhibiciones de potencia de fuego.

Trump se ha referido a los portaviones y sus destructores acompañantes como armadas y flotillas. También revivió el título histórico de acorazado para un tipo de barco planeado que contaría con misiles hipersónicos, misiles de crucero nucleares, cañones de riel y láseres de alta potencia.

Si se construye, el propuesto "acorazado clase Trump" sería más largo y más grande que los acorazados de la era de la II Guerra Mundial clase Iowa, aunque la Marina no sólo ha tenido dificultades para desplegar algunas de las tecnologías que Trump dice que estarán a bordo, sino que ha enfrentado desafíos para construir incluso barcos más pequeños y menos sofisticados a tiempo y dentro del presupuesto.

Dada esta tendencia, Caudle dijo que si el reciente redespliegue del Lincoln a Oriente Medio ocurriera bajo su nuevo plan, hablaría con el comandante del Indopacífico sobre cómo compensar la pérdida.

"Entonces, cuando el Abraham Lincoln salga, tengo un grupo de tres barcos que va a compensar eso", sugirió Caudle como ejemplo.

Caudle argumenta que su visión ya está en marcha y ha funcionado en Europa y Norteamérica "durante los últimos cuatro o cinco años".

Dijo que esto podría aplicarse pronto en el estrecho de Bering, que separa Rusia y Alaska, señalando que "la importancia del Ártico sigue siendo cada vez más prevalente" a medida que China, Rusia y Estados Unidos priorizan la región.

Trump ha citado la amenaza de China y Rusia en sus demandas para tomar el control de Groenlandia, una isla ártica semiautónoma de Dinamarca, un aliado de la OTAN.

Caudle dijo que sabe que necesita ofrecer a los comandantes en esa región "más soluciones" y sus "paquetes de fuerzas adaptados serían una forma de abordar eso".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.