Embajadora noruega renuncia en medio de críticas por supuestos vínculos con Epstein

La embajadora de Noruega en Jordania, quien participó en los esfuerzos de paz entre Israel y los palestinos en la década de 1990, presentó su renuncia en medio de un escrutinio por sus contactos con Jeffrey Epstein, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

La renuncia de Mona Juul se dio a conocer el domingo por la noche, días después de que fue suspendida de su cargo luego de que salieron a relucir informes de que Epstein le dejó a los hijos y al esposo de Juul, Terje Rød-Larsen, 10 millones de dólares en un testamento redactado poco antes de que el financiero se quitara la vida dentro de una prisión de Nueva York en 2019.

El ministro de Relaciones Exteriores, Espen Barth Eide, afirmó que la decisión de Juul fue “correcta y necesaria”. Sus contactos con Epstein fueron muestra de una “grave falta de juicio”, agregó, señalando que “el caso hace difícil restaurar la confianza que se requiere para el cargo”.

Juul seguirá en conversaciones con el ministerio “para que el asunto pueda ser aclarado" mientras continúa una investigación en torno al tema, manifestó Eide.

El ministerio también anunció el inicio de una revisión de su financiamiento y contacto con el International Peace Institute, durante el período en que Rød-Larsen estuvo al frente del grupo de expertos con sede en Nueva York. Eide comentó que Rød-Larsen también había mostrado un mal juicio en lo referente a Epstein.

Las revelaciones de los archivos del caso Epstein han resonado en varios países, incluido Reino Unido, donde el ex príncipe Andrés ha estado bajo presión durante mucho tiempo. El primer ministro Keir Starmer enfrenta llamados a renunciar mientras lidia con las consecuencias de la relación entre Epstein y el exembajador británico en Washington, Peter Mandelson. Starmer nombró a Mandelson en 2024 a pesar de saber que tenía vínculos con Epstein.

Rød-Larsen y Juul estuvieron involucrados en facilitar los históricos Acuerdos de Oslo que tenían como objetivo resolver el conflicto israelí-palestino en la década de 1990.

La Autoridad Nacional de Investigación y Enjuiciamiento de Delitos Económicos y Ambientales de Noruega (Økokrim) dijo el lunes que la semana pasada tomó la decisión de abrir una investigación en torno a Juul y Rød-Larsen.

El organismo señaló en un comunicado que Juul es sospechosa de graves actos de corrupción basada en su posición dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, y Rød-Larsen de complicidad en graves actos de corrupción. Los investigadores examinarán, entre otras cosas, si Juul se benefició de su posición. Las autoridades registraron el lunes un apartamento en el distrito Frogner de Oslo y la casa de un testigo.

Juul reconoció la semana pasada en un comunicado a la agencia de noticias noruega NTB que había sido “impreciso” describir su contacto con Epstein como mínimo, pero afirmó que el contacto se originó de la relación de su esposo con Epstein y que ella no tenía una relación social o profesional independiente con él.

Afirmó que su contacto con Epstein había sido esporádico y privado, y no era parte de sus deberes oficiales, aunque reconoció que debió ser mucho más cuidadosa.

El último lote de documentos sobre el caso de Epstein ha arrojado una luz desfavorable sobre otras importantes figuras del país. La princesa heredera Mette-Marit emitió el viernes una disculpa “a todos ustedes a quienes he decepcionado" después de que los registros sacaron a relucir más detalles de su relación con Epstein.

Økokrim ya inició una investigación por corrupción contra el ex primer ministro Thorbjørn Jagland, quien también presidió una vez el comité que otorga el Premio Nobel de la Paz, por sus vínculos con Epstein. Su abogado dijo que Jagland cooperará.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.