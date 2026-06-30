Reino Unido traza un plan de defensa centrado en drones tras una disputa sobre los fondos

Los cazas que vuelan por sí solos, los submarinos no tripulados y los drones estarán en el centro del futuro ejército británico, según un plan de defensa que el gobierno presenta el martes y que refleja un mundo de conflictos transformado por la tecnología.

El Plan de Inversión en Defensa se ha retrasado repetidamente mientras los mandos militares y los funcionarios del Tesoro discutían sobre el costo de equipar a las fuerzas armadas del Reino Unido para un mundo cada vez más peligroso. Al igual que otros países de la OTAN, Reino Unido está bajo presión para aumentar el gasto en defensa con el fin de contrarrestar a una Rusia más agresiva y a unos Estados Unidos menos fiables.

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que el plan mantendrá a Reino Unido a salvo en “un mundo más peligroso y volátil que en cualquier momento de las últimas décadas”.

Pero el plan no se compromete a destinar el 3% del PIB del Reino Unido a defensa para 2030, uno de los factores que impulsaron a John Healey a dimitir como secretario británico de Defensa el 11 de junio.

Healey acusó al gobierno de gastar demasiado poco en el ejército en un momento de “amenazas en aumento”, y citó una evaluación de inteligencia británica según la cual Rusia podría atacar a un país miembro de la OTAN para 2030. Señaló que el plan presentado por el Tesoro haría que el gasto subiera sólo al 2,68% en 2030, después de alcanzar el 2,6% el próximo año.

Starmer indicó que el sucesor de Healey, el secretario de Defensa Dan Jarvis, había trabajado para “afinar y reforzar” el plan. Ahora incluye 15.000 millones de libras (20.000 millones de dólares) en gasto —más que los 13.500 millones de libras (18.000 millones de dólares) que le ofrecieron a Healey, pero muy por debajo de los 28.000 millones de libras (37.000 millones de dólares) que habían solicitado los responsables de defensa.

Starmer sostuvo que el objetivo del 3% se alcanzará “en el próximo Parlamento”, un periodo que podría extenderse hasta 2034.

Starmer manifestó que el plan garantizará que “nuestros hombres y mujeres de las fuerzas armadas tengan las capacidades de vanguardia que necesitan para disuadir amenazas en evolución y mantener a salvo al pueblo británico”. Estaba previsto que el documento completo se publicara más tarde el martes.

El plan es una hoja de ruta de cómo el Reino Unido aumentará el gasto militar hasta el objetivo de la OTAN del 3,5% del PIB para 2035. Las fuerzas armadas británicas buscan revertir años de declive frente a una Rusia cada vez más asertiva, que invadió a su vecina Ucrania en 2022 y que pone a prueba cada vez más las defensas de las naciones europeas con actividades abiertas y encubiertas.

El Reino Unido ha observado cómo los drones han transformado la guerra en Ucrania, que utiliza 200.000 al mes para defenderse de las fuerzas rusas. Reino Unido planea invertir miles de millones en sistemas de drones en todas las ramas de las fuerzas armadas. En lugar de una flota prevista de nuevos destructores, la Marina Real recibirá buques híbridos que actuarán como centros de mando para drones.

“La propia naturaleza del conflicto está cambiando ante nuestros ojos”, declaró Starmer durante un discurso en una firma fabricante de drones cerca de Londres. Añadió que, armadas con tecnología de vanguardia, las fuerzas ucranianas han destruido la flota rusa del mar Negro, “han golpeado profundamente el territorio ruso y han detenido el avance de uno de los ejércitos más grandes del mundo”.

Reino Unido y otras naciones miembros de la OTAN han afrontado presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aumentar el gasto militar. Trump ha cuestionado durante mucho tiempo el valor de la alianza militar y se ha quejado de que Estados Unidos proporciona seguridad a países europeos que no aportan lo que les corresponde.

Las dimisiones de Healey y del ministro adjunto de Defensa Al Carns estuvieron entre una serie de golpes que llevaron a Starmer a anunciar la semana pasada que dimitirá. Es probable que asista a una cumbre de la OTAN en Turquía el 7 y 8 de julio en uno de sus últimos actos como primer ministro.

Su sucesor, probablemente el exalcalde del Gran Manchester Andy Burnham, se verá presionado para mantener los compromisos del plan de defensa.

El portavoz de defensa del opositor Partido Conservador, James Cartlidge, afirmó que el plan era “demasiado poco, demasiado tarde”.

“El plan ya lleva casi un año de retraso y solo se está tramitando a toda prisa porque Keir Starmer está desesperado por dejar un legado”, añadió Cartlidge.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.