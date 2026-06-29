Piloto de JetBlue reporta choque con dron al aterrizar en el aeropuerto JFK

Un piloto de JetBlue informó que golpeó un dron cuando se aproximaba al Aeropuerto Internacional JFK para aterrizar en Nueva York el lunes por la mañana.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) investiga el incidente, que ocurrió cuando el avión pasaba por los 914 metros (3.000 pies) alrededor de las 7:15 de la mañana, mientras cruzaba la línea costera. El avión aterrizó de forma segura sin ayuda adicional, y no se encontró ningún daño en la inspección posterior de la aeronave.

“Chocamos con un dron allá atrás en el viraje”, le dijo el piloto a un controlador de tráfico aéreo, según ATC.com. “Nos golpeó justo encima de la cabina”.

La aerolínea indicó que todos los pasajeros desembarcaron con normalidad y que luego el avión fue retirado de servicio para poder inspeccionarlo. JetBlue señaló que “no encontró daños ni evidencia de una colisión”. El Airbus A321 había volado durante la noche hacia Nueva York desde Las Vegas.

“La seguridad es la máxima prioridad de JetBlue, y colaboraremos con cualquier investigación pertinente”, manifestó la aerolínea en un comunicado.

Por lo general, se permite que los drones vuelen por debajo de los 122 metros (400 pies), pero la FAA sí restringe el espacio aéreo alrededor de los aeropuertos y de eventos públicos como la Copa del Mundo por motivos de seguridad. Funcionarios de las fuerzas del orden afirman que, incluso cuando un piloto de dron solo intenta grabar un video desde arriba, su presencia distrae a los agentes de atender otras posibles amenazas.

Los reportes de incidentes recopilados por la FAA muestran que los drones representan una amenaza creciente alrededor de los aeropuertos. El riesgo de una colisión es más agudo cerca de los aeropuertos porque es allí donde más se superponen las trayectorias de vuelo de drones y aviones.

El organismo indicó que se reportan más de 100 avistamientos de drones cerca de aeropuertos cada mes, y que trabaja con las fuerzas del orden para investigarlos. Los operadores de drones que violen el espacio aéreo restringido pueden enfrentar multas considerables e incluso perder su licencia o hacer que sus drones sean confiscados.

La muerte y la destrucción que los drones han causado en los campos de batalla de las guerras en Ucrania e Irán han incrementado la preocupación de las autoridades por la amenaza que representan.

En ocasiones, un reporte inicial de un piloto de aerolínea sobre un encuentro cercano con un dron no siempre resulta ser una colisión real después de que las autoridades investigan. En abril, la FAA pudo determinar que un dron pasó aproximadamente 305 metros (1.000 pies) por debajo de un avión de United Airlines cuando se aproximaba a San Diego y no golpeó la aeronave.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.