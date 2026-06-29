¿Cuánto tiempo pueden sobrevivir las víctimas atrapadas tras un terremoto? AP Explica

Para quienes quedan atrapados entre los escombros tras un terremoto, la supervivencia depende de muchos factores, entre ellos el clima y el acceso al agua y al aire.

Los expertos señalan que, si las lesiones no son demasiado graves, las víctimas pueden sobrevivir una semana o más, siempre que el clima no sea demasiado caluroso ni demasiado frío.

En Venezuela, los equipos de rescate han trabajado contrarreloj para sacar a sobrevivientes de entre los escombros después de que dos potentes terremotos sacudieran el estado norteño de La Guaira el miércoles pasado. Más de 770 edificios quedaron total o parcialmente derrumbados por los sismos, y las réplicas siguieron sacudiendo la región.

La mayoría de los rescates ocurren en las 24 horas posteriores a un desastre. Los expertos indican que las probabilidades de supervivencia disminuyen con cada día que pasa después de eso. La mayoría de las víctimas sufre heridas graves o queda sepultada por piedras u otros escombros.

¿Qué factores influyen en la supervivencia en un terremoto?

Las víctimas atrapadas tienen más probabilidades de sobrevivir si se encuentran en un espacio libre de escombros que evite lesiones graves mientras esperan el rescate, como debajo de un escritorio resistente, explicó el geofísico Victor Tsai, de la Universidad Brown. Los expertos llaman a esto un “espacio vacío sobrevivible”.

Si a raíz del derrumbe del edificio se liberaron fuego, humo o sustancias químicas peligrosas, eso puede reducir las probabilidades de supervivencia de una persona, advirtió el experto en respuesta a emergencias, el doctor Joseph Barbera, profesor asociado en la Universidad George Washington.

Más allá de eso, contar con aire para respirar y agua para beber es crucial a medida que pasan los días.

“Podrías sobrevivir un tiempo sin comida. Podrías sobrevivir menos tiempo sin agua”, señaló Barbera.

Las temperaturas en el lugar donde alguien queda atrapado pueden influir en la supervivencia, y las temperaturas fuera de los escombros pueden afectar las misiones de rescate.

Más de 2.600 rescatistas de todo el mundo llegaron a Venezuela con perros de búsqueda entrenados y maquinaria, informó el gobierno. Además, los esfuerzos de rescate en La Guaira, la zona más afectada, parecían estar considerablemente más organizados el domingo, después de que los residentes expresaran frustración y enojo por el nivel de respuesta en los días anteriores.

Barbera señaló que puede ser importante que los sobrevivientes reciban atención médica vital antes de ser retirados de los escombros. De lo contrario, la acumulación de toxinas por músculos aplastados podría hacer que entren en shock tras su rescate.

Tras el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, un adolescente y su abuela de 80 años fueron hallados con vida después de nueve días atrapados en su casa derrumbada. Y el año anterior, una adolescente haitiana de 16 años fue rescatada de los escombros del terremoto en Puerto Príncipe después de 15 días.

Qué hacer durante un terremoto

Las mejores prácticas para sobrevivir durante un terremoto dependen de en qué parte del mundo se encuentre. Los códigos de construcción en regiones con fallas activas suelen estar diseñados para resistir terremotos, pero eso no se cumple en todas partes.

En muchos países, entre ellos, Estados Unidos, las recomendaciones son agacharse, cubrirse y sujetarse, a menos que esté cerca de una salida del edificio. Busque refugio debajo de una mesa pesada o cerca de muebles resistentes que puedan generar un espacio sobrevivible si el techo se derrumba. Cúbrase la cara con un paño o una mascarilla para protegerse del polvo y los escombros.

Si queda atrapado entre los escombros después de un terremoto, ahorre energía y no se sobreesfuerce. Racione la comida y el agua, esté atento a los llamados de rescate y busque algo cerca para hacer ruido. Si lleva un teléfono, conserve la batería e intente pedir ayuda en intervalos cortos cada día.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Science and Educational Media Group del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.