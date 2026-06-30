La obsesión de Trump por el voto tuvo resultados dispares, pero aún puede influir en noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado de muchas maneras reforzar su control sobre las elecciones en Estados Unidos, desde firmar órdenes ejecutivas hasta impulsar legislación restrictiva en el Congreso. El fallo de la Corte Suprema del lunes, que apoyó a los estados que aceptan boletas por correo que llegan tarde, fue el ejemplo más reciente que muestra los límites de su poder.

La decisión judicial se produjo después de fallos consecutivos la semana pasada que bloquearon sus dos amplios decretos con los que buscaba cambiar las normas electorales nacionales, tras más resoluciones judiciales que impidieron que su Departamento de Justicia obtuviera datos estatales detallados de los votantes y de sus intentos estancados de lograr que el Senado apruebe la Ley SAVE. Esa medida eliminaría casi todo el voto ausente, exigiría documentos de ciudadanía para inscribirse para votar e impondría requisitos de identificación con foto en todo el país justo antes de las elecciones de mitad de mandato.

“Ha sido un poco de todo para los republicanos”, señaló el profesor de Derecho de la Universidad de Notre Dame Derek Muller. Pero el presidente, añadió, “en su mayoría no ha conseguido nada”.

Los esfuerzos de Trump no han sido del todo infructuosos. Estados gobernados por republicanos han satisfecho sus exigencias de redibujar las líneas de los distritos electorales para el Congreso, iniciativas impulsadas por el Tribunal Supremo al anular una sección clave de la Ley del Derecho al Voto, y él ha ordenado a su Departamento de Justicia que investigue la votación y las operaciones electorales, algo que los demócratas ven como un posible preludio de su participación en noviembre.

Toda la actividad en torno a cómo vota el país y cómo organiza sus elecciones refleja la prolongada fijación del presidente republicano con su falsa afirmación de que su derrota electoral de 2020 fue amañada. Se ha mostrado tan frustrado por la incapacidad del Senado para aprobar la Ley SAVE que se ha negado a firmar un proyecto de ley bipartidista sobre vivienda.

Volvió a intervenir el lunes tras la decisión de la Corte Suprema en el caso del plazo de las boletas por correo, al afirmar en su red social que intenta “salvar a Estados Unidos de elecciones corruptas”. Grupos defensores del derecho al voto y demócratas consideran que está abusando de su poder e intenta suprimir a votantes legales para obtener ventaja en las elecciones de mitad de mandato, cuando está en juego el control del Congreso.

En cualquier caso, Muller indicó que Trump se enfrenta a realidades legales y políticas: la Constitución otorga a los estados y al Congreso autoridad sobre las elecciones, sin concederle al presidente un papel similar.

“Así es como funciona el federalismo”, afirmó Muller.

A continuación, un repaso de los esfuerzos de Trump por remodelar las normas electorales y de las opciones que podría tener aún de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Énfasis en no ciudadanos y datos de votantes ha encontrado obstáculos

El presidente ha insistido en que las elecciones en Estados Unidos están plagadas de fraude en parte por el voto de no ciudadanos. Las investigaciones muestran que el problema es poco frecuente y representa un porcentaje ínfimo de los casos de fraude. Las condenas se cuentan por centenares en periodos en los que se emiten decenas de millones de boletas.

La visión de Trump derivó en un impulso interinstitucional para nacionalizar los datos de votantes y usar recursos federales para ayudar a los estados a eliminar votantes de los padrones. El Departamento de Justicia ha pedido archivos detallados de votantes de varios estados, datos que incluirían fechas de nacimiento y números parciales de la Seguridad Social. Secretarios de Estado demócratas y algunos republicanos se resistieron, y siguieron demandas federales. Hasta ahora, el gobierno ha perdido todos los casos.

Verificación de ciudadanía de Seguridad Nacional rechazada en los tribunales

El Departamento de Seguridad Nacional de Trump, con ayuda de la iniciativa DOGE encabezada por Elon Musk, renovó una herramienta gubernamental llamada SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones). El programa ha sido un pilar clave de sus esfuerzos por depurar de los padrones estatales a votantes potencialmente no elegibles.

La semana pasada, un juez federal bloqueó su uso como verificación masiva de ciudadanía.

El gobierno, según sus propios comunicados, había permitido que administradores electorales locales buscaran usuarios por miles, utilizando un rango más amplio de indicadores en lugar de números de identificación emitidos por el Departamento de Seguridad Nacional. Se analizaron al menos 67 millones de inscripciones, principalmente en estados controlados por republicanos. Decenas de miles fueron marcadas como posibles no ciudadanos o personas fallecidas, pero algunos votantes fueron identificados erróneamente como no elegibles.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Sparkle L. Sooknanan dictaminó que los cambios de Trump agregaron datos personales sensibles de estadounidenses de una manera que podría provocar que votantes fueran eliminados erróneamente de los padrones.

“En suma, el gobierno federal ha pisoteado deliberadamente los derechos de privacidad de los ciudadanos estadounidenses de una manera que amenaza el sagrado derecho al voto”, escribió Sooknanan en su orden.

Órdenes ejecutivas empleadas en lugar de legislación

Al igual que presidentes anteriores, Trump firmó órdenes ejecutivas cuando el Congreso no aprobó leyes según sus preferencias.

La primera orden de Trump reflejó su énfasis en los no ciudadanos. Al igual que la Ley SAVE pendiente en el Capitolio, buscaba exigir que quienes pretendieran votar documentaran su ciudadanía para poder inscribirse para votar.

La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Denise Casper impuso un bloqueo temporal a la orden el año pasado mientras consideraba el caso y la semana pasada hizo permanente su decisión. La Constitución, escribió Casper, “no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.

Trump emitió una segunda orden en marzo, cuando se hizo evidente el difícil camino de la Ley SAVE en el Congreso. Pidió una lista nacional de votantes utilizando datos de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y de la Administración de la Seguridad Social. Además, la orden habría facultado al Servicio Postal de Estados Unidos para determinar quién recibe una boleta de voto ausente y amenazaba a funcionarios electorales locales con procesamiento penal.

El voto ausente es un elemento habitual de las elecciones en Estados Unidos, pero Trump describe erróneamente la práctica como algo que permite el fraude, aun cuando él mismo la ha utilizado. Un informe de 2025 de la Brookings Institution encontró que el fraude en el voto por correo ocurrió en apenas el 0,000043% del total de boletas por correo emitidas.

Secretarios de Estado demócratas demandaron, y la jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Indira Talwani alcanzó la misma conclusión legal que Casper. Las disposiciones, escribió la semana pasada, “violan inconstitucionalmente la separación de poderes”.

La Casa Blanca ha indicado que apelará.

Incluso Trump dice que la Ley SAVE tiene pocas probabilidades

Trump calificó el lunes el atasco en el Senado como “una locura” y acusó a una de las senadoras que se resisten, la republicana de Alaska Lisa Murkowski, de sufrir un supuesto “trastorno hacia Trump”.

Es un nuevo forcejeo legislativo que llevó a Trump a exigir que los republicanos eliminen el filibusterismo, que requiere que la mayoría de la legislación importante obtenga el apoyo de 60 de los 100 senadores. Pero eso probablemente no importaría en este caso, ya que cuatro de los 53 republicanos del Senado declarando su oposición al propio proyecto: Murkowski, Susan Collins de Maine, Mitch McConnell de Kentucky y Thom Tillis de Carolina del Norte.

El presidente reconoció el lunes que la Ley SAVE “probablemente no va a ocurrir”.

Trump aún tiene opciones para las elecciones de noviembre

Los dos grandes partidos cuentan con operaciones nacionales para monitorear las elecciones, incluidos equipos legales listos para presentar impugnaciones.

Pese a que el Comité Nacional Republicano perdió el caso sobre boletas por correo, su presidente, Joe Gruters, aludió el lunes a esos esfuerzos: “No vamos a dejarnos disuadir por esta decisión, y el RNC seguirá luchando para que las elecciones terminen el Día de las Elecciones”, afirmó.

Mientras tanto, Trump ha estado elaborando una posible hoja de ruta para acciones más agresivas.

Su fiscal federal en Los Ángeles dijo en junio que había abierto varias investigaciones por fraude electoral, y envió a un fiscal al centro de tabulación de votos del condado después de las primarias de junio en California. Seis meses antes, agentes del FBI ejecutaron una orden judicial e incautaron de boletas y otros registros de las elecciones de 2020 en el condado de Fulton, en Georgia, que incluye Atlanta.

Muller, el profesor de Derecho, dijo que los funcionarios electorales locales “ya están teniendo conversaciones sobre disputas de cadena de custodia” de las boletas a medida que se emiten, se recogen, se cuentan y se almacenan.

Él y el profesor de Derecho de UCLA Rick Hasen señalaron que se requieren órdenes judiciales para el tipo de acciones que ocurrieron en el condado de Fulton. Muller predijo que “el listón sería aún más alto” para cualquier orden que el gobierno solicite durante una elección en curso.

Hasen añadió que está trabajando para educar a jueces de todo el país sobre la importancia de la cadena de custodia de las boletas.

“Los republicanos le creen cuando dice que la elección está amañada. Y luego, cuando los republicanos intentan cambiar las reglas de votación para endurecerlas, eso hace que los demócratas también piensen que el sistema electoral está siendo manipulado”, dijo Hasen. “Así que, si lo que intenta lograr es socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral, parece haberlo conseguido de manera espectacular”.

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La periodista de The Associated Press Ali Swenson en Nueva York contribuyó a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.