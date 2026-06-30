Explosión en Mónaco deja 3 heridos, incluido un magnate ucraniano; sospechoso huye a Francia

Una explosión provocada hirió de gravedad a tres personas en un edificio residencial de Mónaco, y el atacante huyó a Francia, informaron las autoridades locales. Medios franceses y ucranianos reportaron que los heridos fueron un magnate ucraniano y su familia.

El ataque del lunes por la noche conmocionó al elitista principado de la costa mediterránea. El líder de Mónaco, el príncipe Alberto II, manifestó que todos los servicios del país fueron movilizados para garantizar la seguridad.

Las autoridades francesas y monegascas buscan al atacante, cuyo móvil está bajo investigación, declaró a los periodistas el funcionario de mayor rango del gobierno de Mónaco, el ministro de Estado Christophe Mirmand.

La explosión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en la entrada de una residencia cerca de la frontera con Francia, y dejó heridos a dos adultos y un niño, quienes fueron trasladados a hospitales en Francia, indicó.

El sospechoso cruzó la frontera hacia Francia a pie y fue identificado mediante videovigilancia en Mónaco y en la vecina localidad francesa de Beausoleil, explicó Mirmand.

Un funcionario de la Policía Nacional francesa señaló que las autoridades están buscando al sospechoso y apoyando la investigación, pero no dio más detalles.

La emisora francesa BFM y el sitio ucraniano de noticias Ukrainska Pravda identificaron a uno de los heridos como el magnate ucraniano de la construcción Vadym Iermolaiev. Ukrainska Pravda indicó que fue objeto de sanciones ucranianas en 2023 por sus vínculos con Rusia. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.