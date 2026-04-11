Autoridades británicas acusan a presunto piloto por la muerte de 4 migrantes en canal de la Mancha

Un sudanés que presuntamente pilotaba una embarcación relacionada con la muerte de cuatro migrantes que intentaban cruzar el canal de la Mancha ha sido acusado en virtud de una nueva ley británica de inmigración, informaron las autoridades el sábado.

Alnour Mohamed Ali, de 27 años, fue acusado el viernes por la noche de poner en peligro a otras personas durante un viaje por mar a Reino Unido, indicó la Agencia Nacional contra el Crimen.

La nueva ley permite a Reino Unido ampliar el alcance de su jurisdicción penal para tomar medidas contra los migrantes que realizan la peligrosa travesía marítima.

Dos hombres y dos mujeres murieron el jueves por las fuertes corrientes mientras intentaban abordar la embarcación que, según se alega, pilotaba Ali frente a la costa de Calais.

Las autoridades francesas rescataron a otras 38 personas del agua. Ali y otros 73 migrantes continuaron luego hacia territorio británico, donde fue detenido.

El incidente ocurrió en la playa de Equihen, en Calais, mientras los migrantes trataban de entrar en el agua para llegar a lo que las autoridades llaman una “embarcación taxi”, que por lo general es una pequeña lancha inflable motorizada que recoge a personas a lo largo de grandes tramos de la costa del norte de Francia.

La táctica es cada vez más popular entre los traficantes a medida que la presencial policial en las playas intenta frustrar los cruces pinchando las balsas que los grupos de migrantes tienen que inflar y llevar hasta el agua.

En virtud del derecho marítimo, la policía francesa no intenta detener las embarcaciones en el agua porque eso pondría vidas en riesgo.

En los últimos días se ha registrado un aumento de intentos de cruce y de muertes, con 102 personas rescatadas en dos operaciones el miércoles. Dos personas perdieron la vida en circunstancias similares la semana pasada frente a la costa al norte de Calais.

Está previsto que Ali, también conocido como Elnoor Mohamed Ali, comparezca el sábado ante el Tribunal de Magistrados de Folkestone.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.