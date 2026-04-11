Sirio entierra a su esposa y 4 hijos que murieron en ataques israelíes en Beirut

Un hombre sirio enterró el sábado a su esposa y a cuatro de sus cinco hijos, muertos en la enorme oleada de ataques israelíes que azotó Beirut esta semana, y les dio sepultura en la provincia de Deir el-Zour, en el noreste de Siria.

No era el regreso a casa que habían imaginado cuando huyeron al Líbano hace seis años.

Los cuerpos, junto con el de su nuera de seis meses de embarazo, llegaron en ataúdes de madera en un autobús procedente de Líbano, con sus nombres garabateados en los costados. Hombres permanecían junto al autobús llorando antes de la procesión fúnebre en la localidad de al-Sour, al tiempo que los dolientes se reunían para ofrecer condolencias.

Los restos de una de sus dos hijas seguían desaparecidos, y se cree que quedaron atrapados bajo los escombros. Las operaciones de búsqueda concluían el sábado, tres días después de los ataques.

El bombardeo fue uno de cerca de 100 realizados por Israel el miércoles sin previo aviso, dirigidos contra lo que el ejército israelí afirmó que eran sitios vinculados al grupo político-paramilitar Hezbollah en Beirut y otras partes de Líbano. Más de 350 personas murieron ese día; un tercio eran mujeres y niños, lo que lo convirtió en el día más mortífero en casi seis semanas de guerra.

Muchos de los ataques alcanzaron calles comerciales y barrios densamente poblados del centro de Beirut, lejos de las zonas de conflicto, donde se han emitido repetidas advertencias israelíes de evacuación desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah, grupo respaldado por Irán, disparó misiles a Israel en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El dolor de un padre

El padre de familia, Hamad al-Jalib, sobrevivió porque estaba fuera buscando un cilindro de gas cuando trabajaba como conserje del edificio. Cuando se enteró de que un ataque había impactado el barrio de Ain Mreisseh, donde vive, regresó corriendo, solo para ver una columna de humo elevándose desde un edificio detrás de una mezquita frente al famoso paseo marítimo de Beirut, que por lo general está lleno de gente caminando y haciendo ejercicio.

“El ataque israelí mató a mis niñas; son inocentes, sólo estaban sentadas en casa”, lamentó al-Jalib. “Estaban almorzando”.

Contó que a los rescatistas les tomó tres días extraer los cuerpos de su familia de debajo de los escombros.

“Y todavía tengo una hija desaparecida; se llama Fatima Hamad al-Jalib”, afirmó. Fatima tiene 10 años. Su otra hija tenía 12, y sus hijos tenían 17, 14 y 13 años.

Otros tres de sus familiares sirios también murieron en el ataque en Ain Mreisseh y fueron enterrados el sábado en la localidad de al-Shuhail, en Deir el-Zour, luego que la familia se separó al regresar a Siria.

Al-Jalib explicó que su familia había sido desplazada de su zona y se mudó al Líbano en 2020, a medida que crecían las tensiones locales que involucraban a grupos tribales y a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por kurdos.

Refugiados sirios entre los muertos y heridos

Las víctimas de los ataques del miércoles y de otros en todo el país han elevado el número de muertos en más de un mes de guerra de Israel con Hezbollah a más de 1.950, y más de 6.300 heridos, según el Ministerio de Salud de Líbano. La cifra incluye al menos 315 sirios muertos y heridos.

Sigue sin estar claro cuántos de los fallecidos el miércoles no eran libaneses, ya que el Ministerio de Salud no proporcionó un desglose por nacionalidad. Funcionarios han informado que al menos 39 sirios estaban entre los muertos.

Dalal Harb, portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, indicó que la familia asesinada en Ain Mreisseh no estaba registrada en el ACNUR. En Líbano hay unos 530.000 refugiados sirios registrados en el ACNUR, y se cree que hay cientos de miles más sin registrar.

Aunque cientos de miles de sirios han regresado desde Líbano desde la destitución del expresidente sirio Bashar Assad en diciembre de 2024, muchos otros siguen reacios a volver por la falta de empleo y la violencia persistente.

El hermano de al-Jalib, Jomaa, que también vivía en Líbano, contó que estaba a unos 150 metros (500 pies) de distancia, en el trabajo, cuando ocurrió la primera explosión.

“Corrimos y corrimos, y luego ocurrió el segundo ataque”, afirmó. Agregó que estaba llegando al edificio cuando empezó a derrumbarse.

“Ya era demasiado tarde para sacar a alguien. Les gritamos, pero nadie respondió”, dijo.

Relató que, más tarde, ambulancias recuperaron los cuerpos, que él identificó en un hospital.

Tras el entierro el sábado, los hombres se colocaron hombro con hombro en oración sobre las tumbas recientes.

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La periodista de The Associated Press Abby Sewell contribuyó a este despacho desde Beirut.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.