Kim Jong Un respalda el empeño de China para forjar un "mundo multipolarizado"

El gobernante norcoreano Kim Jong Un expresó su apoyo al empeño de China para forjar un “mundo multipolarizado”, y pidió profundizar los lazos entre los dos aliados tradicionales durante una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, informaron el sábado medios estatales.

Durante la entrevista del viernes, Kim dijo que su gobierno respaldará plenamente las iniciativas chinas por lograr su integridad territorial basada en su “principio de una sola China”, una referencia a la postura oficial de Beijing de que Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el medio oficial de Corea del Norte.

Kim también expuso la posición norcoreana sobre asuntos regionales e internacionales no especificados de “interés mutuo”, y señaló que el desarrollo sostenido de los vínculos entre ambos países se ha vuelto más crucial en el actual entorno geopolítico, agregó KCNA.

Wang, que se encuentra en un viaje de dos días a Corea del Norte, sostuvo que las relaciones entre los países estaban entrando en una “nueva coyuntura de desarrollo” tras una cumbre celebrada el año pasado entre Kim y el presidente chino Xi Jinping.

Al abrazar las ideas de una “nueva Guerra Fría” y un “mundo multipolarizado”, Kim ha buscado salir del aislamiento internacional e impulsar una política exterior más asertiva, ampliando sus vínculos con gobiernos enfrascados en confrontaciones con Estados Unidos.

Aunque Rusia ha sido la principal prioridad de política exterior de Kim en los últimos años —al enviarle miles de soldados y grandes cargamentos de armas para apoyar su guerra contra Ucrania—, también se ha acercado a China, que tradicionalmente ha sido el principal aliado de Pyongyang y su salvavidas económico.

Kim se sumó al presidente ruso Vladímir Putin en Beijing en septiembre para una ceremonia sobre la Segunda Guerra Mundial, y llevó a cabo su primera reunión con Xi Jinping en seis años, medidas que respaldaron sus empeños por presentar a Corea del Norte como parte de un frente unido contra Washington.

Corea del Norte y China reanudaron el mes pasado los servicios de vuelos directos y de trenes de pasajeros, que habían sido suspendidos desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en 2020.

Wang llegó a Pyongyang el jueves en su primera visita a Corea del Norte en siete años. Antes de ver a Kim Jong Un, se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Sun Hui, y conversaron sobre maneras de facilitar una mayor cooperación e intercambios, así como de mantener conversaciones “en profundidad” sobre asuntos internacionales, informaron medios estatales de ambos países.

Los medios estatales no mencionaron si Wang y funcionarios norcoreanos abordaron asuntos relacionados con Estados Unidos o la guerra en curso en Oriente Medio.

Wang lleva a cabo su visita a Corea del Norte antes de que el presidente estadounidense Donald Trump viaje a Beijing para una cumbre reprogramada con Xi Jinping en mayo. Algunos funcionarios surcoreanos han expresado esperanzas de que la reunión Trump-Xi pudiese proporcionar una apertura diplomática hacia Pyongyang.

Kim ha suspendido todo diálogo significativo con Estados Unidos y Corea del Sur desde que su diplomacia con Trump se vino abajo en 2019, durante el primer mandato del presidente estadounidense. Desde entonces, Kim ha adoptado una postura de línea dura hacia Corea del Sur, a la que ahora define como su adversario “más hostil”, y ha rechazado las ofertas de la Casa Blanca para reanudar las conversaciones, pidiéndole a Washington que abandone su exigencia de que Corea del Norte se desnuclearice como condición previa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.