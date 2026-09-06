Región alemana vota en elección que podría llevar al poder al 1er gobierno estatal ultraderechista

Una región del este de Alemania votó el domingo en unas elecciones que podrían llevar al poder al primer gobierno estatal de ultraderecha en la historia del país posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La votación para el Parlamento estatal en Sajonia-Anhalt, una región de 2,1 millones de habitantes al oeste de Berlín, ha cobrado una relevancia desproporcionada porque representa la mejor oportunidad hasta ahora de que la formación de extrema derecha y antiinmigración Alternativa para Alemania, o AfD, obtenga el cargo de gobernador.

En caso de ocurrir, será el mayor premio en los 13 años de historia del partido, en un momento en que hay un descontento generalizado hacia un impopular gobierno nacional que aún no ha logrado convencer a los votantes de que puede poner en marcha la lenta economía del país. También será, al menos, un golpe simbólico para el canciller Friedrich Merz, cuyo partido de centroderecha ha gobernado Sajonia-Anhalt durante 24 años.

AfD apunta a una mayoría absoluta

AfD es el mayor partido de oposición en el Parlamento nacional de Alemania y es más fuerte en el este, antes comunista y menos próspero, donde se encuentra Sajonia-Anhalt. Su candidato a gobernador, Ulrich Siegmund, afirma que “aquí escribiremos historia”.

Sin embargo, pese a un apoyo consistentemente fuerte, sus posibilidades de llegar al poder son inciertas incluso si termina muy por delante de sus rivales.

El domingo, AfD espera obtener una mayoría absoluta en el Parlamento estatal. Eso superará el llamado “cortafuegos” de la negativa de los partidos tradicionales a trabajar con AfD, cuya rama regional es una de varias clasificadas por la agencia de inteligencia interior como un grupo de ultraderecha probado. AfD rechaza enérgicamente las acusaciones de extremismo.

Los copresidentes nacionales del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla, afirmaron esta semana que AfD “quiere aplicar la ley del país —por ejemplo, en lo relativo a la migración ilegal— y garantizar que Alemania siga siendo un lugar en el que valga la pena vivir”. Criticaron el historial de otros partidos y sostuvieron en un comunicado que una mayoría absoluta para AfD es “casi la única oportunidad de cambiar de rumbo”.

Merz, por su parte, advirtió que un gobierno de AfD será un autogol económico. “Si el próximo lunes hubiera una mayoría absoluta para un partido populista de derecha, entonces los inversores internacionales se lo pensarán tres veces antes de decidir si siguen invirtiendo en Sajonia-Anhalt”, manifestó.

El sábado, miles de personas se reunieron en la capital estatal, Magdeburgo, contra la perspectiva de un gobierno regional de ultraderecha.

El resultado podría ser complicado

Siegmund dice que sólo buscará ser elegido gobernador por los legisladores estatales si AfD obtiene una mayoría absoluta, y argumenta que necesita romper un patrón de partidos que incumplen sus promesas preelectorales.

Se espera que la posibilidad de lograr esa mayoría dependa en parte de si partidos como los socialdemócratas de centroizquierda y Los Verdes superan el 5% de apoyo necesario para conservar escaños parlamentarios. Si no hay mayoría absoluta para AfD, es poco probable que el partido encuentre un socio de coalición.

El gobernador en funciones, Sven Schulze, de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz, afirma que no trabajará con el partido de extrema derecha y que su propia CDU lo respalda “al 100%”. Pero, si AfD termina en primer lugar sin alcanzar la mayoría, es probable que enfrente una tarea difícil para conformar un gobierno estable.

Ya ha habido un caso en que AfD terminó primero en unas elecciones estatales pero no acabó gobernando. Fue hace dos años en la vecina Turingia, donde un gobernador de la CDU llegó al poder con un gobierno minoritario.

En circunstancias similares, Schulze podría intentar armar algún tipo de alianza con partidos más pequeños. Es probable que sea un ejercicio delicado, porque probablemente requerirá al menos cierto apoyo tácito del Partido de La Izquierda, una formación de izquierda dura con que la CDU se niega a formar coaliciones.

A la votación del domingo le seguirán el 20 de septiembre otras dos pruebas complicadas para la CDU de Merz y sus principales socios en el gobierno nacional, los socialdemócratas.

Ese día habrá elecciones estatales en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, una región del este donde un gobierno de centroizquierda enfrenta un fuerte desafío de AfD, y en Berlín, actualmente gobernado por el partido de Merz.

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Moulson reportó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.