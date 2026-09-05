Ataques rusos matan a 4 en Ucrania mientras Moscú y Kiev se alistan para visita de enviados de EEUU

Ataques nocturnos rusos mataron a cuatro personas en Ucrania, mientras Moscú y Kiiv esperan la llegada de los enviados de Estados Unidos para iniciar un nuevo intento de alcanzar la paz tras la invasión del país vecino ordenada por el Kremlin, que dura ya cuatro años y medio.

Se espera que la visita prevista de Steve Witkoff y Jared Kushner —quien además es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— reactive las conversaciones de paz en medio del aumento de los ataques aéreos por ambas partes.

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado mientras las tropas tienen dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente, que se extiende por 1.250 kilómetros (775 millas). Rusia ha estado utilizando recientemente rápidos drones propulsados por motores a reacción, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana en Kiev.

Los ataques se producen a pesar del mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, el viernes, en el que afirmó que el país detendría su ofensiva aérea durante la visita de Witkoff y Kushner e instó a Moscú a hacer lo mismo.

“Tal como hicimos durante visitas diplomáticas anteriores de la parte estadounidense, garantizaremos el funcionamiento normal del espacio aéreo ruso para que los negociadores puedan llegar con seguridad", dijo el mandatario en una publicación en redes sociales. "No habrá ataques aéreos por nuestra parte, y Rusia debe hacer lo mismo, garantizando que no haya ataques aéreos de su parte durante el tiempo necesario para mantener estas conversaciones y gestionar los asuntos logísticos relacionados con esta visita estadounidense”.

La ofensiva rusa se cobró la vida de cuatro personas y dejó cinco heridos en una instalación industrial en la región de Dnipropetrovsk, en el sur de Ucrania, de acuerdo con el jefe de la administración militar local, Oleksandr Hanzha. También resultó herido un hombre de 62 años y varias viviendas particulares y un edificio de apartamentos sufrieron daños en otro ataque en el distrito de Nikopol de la región, agregó.

En un comunicado el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que llevó a cabo ataques contra dos plantas metalúrgicas en la región, a las que describió como “importantes proveedores de productos metálicos para la producción militar de Ucrania”.

Otras dos personas resultaron heridas en un operativo nocturno ruso contra la región de Kiev, señaló Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la provincia. En el distrito de Boryspil, un incendio provocado por un ataque destruyó parcialmente un edificio residencial de nueve pisos.

Las fuerzas rusas también atacaron repetidamente durante la noche un centro comercial en la región sureña de Mykolaiv con aviones no tripulados, que causaron daños en locales comerciales y provocaron incendios, informaron los servicios estatales de emergencia de Ucrania. Un hombre de 72 años y una adolescente de 17 resultaron heridos.

Los equipos de emergencia que respondían al incidente se vieron obligados a retirarse repetidamente a zonas seguras debido a la amenaza de nuevos ataques, y regresaron cada vez que las condiciones lo permitieron, apuntó la agencia.

Rusia lanzó misiles balísticos desde sus regiones de Rostov y Voronezh y desplegó 167 drones de ataque durante la noche, indicó la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los drones había aeronaves tipo Shahed —aproximadamente la mitad de ellas propulsadas por motores a reacción—, así como Geran y aparatos señuelo. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 128 de ellos, explicó.

Por otra parte, ataques ucranianos hirieron a tres personas, entre las que había una joven de 14 años, en la región fronteriza rusa de Belgorod, de acuerdo con las autoridades locales.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus fuerzas derribaron 53 drones ucranianos durante la noche.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.