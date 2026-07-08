Rahm Emanuel advierte en Tel Aviv que Israel se ha convertido en un “paria territorial”

Rahm Emanuel, posible candidato demócrata a la presidencia y defensor de Israel de larga trayectoria, advirtió el miércoles, en un discurso en la Universidad de Tel Aviv, que ese país ha quedado cada vez más aislado, al afirmar que su dirigencia lo ha convertido en un “paria territorial”.

La condena de Emanuel a la dirigencia israelí muestra hasta qué punto los demócratas centristas han abandonado gradualmente su apoyo histórico a Israel, tres años después de que comenzara la guerra en Gaza. Mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu se ha granjeado el favor del presidente Donald Trump y del Partido Republicano, la posición de Israel entre los demócratas se ha desplomado.

Alrededor del 58% de los demócratas dice que Estados Unidos es “demasiado favorable” a los israelíes, según una nueva encuesta de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, frente al 45% en enero de 2024. Cerca de la mitad de los demócratas cree que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos durante la guerra en Gaza, una acusación que Tel Aviv niega enérgicamente.

Los adultos judíos, que en su gran mayoría se inclinan por el Partido Demócrata, tienen una opinión ligeramente más favorable del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, un crítico abierto de Israel, que del primer ministro Benjamin Netanyahu, según la encuesta.

“No se puede luchar indefinidamente contra un mundo que ha dejado de creer que tienes derecho a luchar”, dijo Emanuel en un auditorio abarrotado de estudiantes y simpatizantes, en un discurso organizado por el Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad. “En su lugar, deben encontrar un nuevo camino sostenible hacia la paz, la seguridad y la prosperidad económica”.

Un plan para poner fin al estatus de paria

Emanuel ofreció una serie de mensajes duros, a modo de “amor severo”, para Israel con el fin de “sacarlo de su estatus estratégico de paria”, centrados en fortalecer los lazos diplomáticos de Tel Aviv con los Estados árabes y los vínculos económicos con el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa, para ofrecer una alternativa económica al vasto programa multinacional de infraestructura de China.

En concreto, quiere poner fin a los subsidios de Estados Unidos al presupuesto de defensa de Israel, al sostener que el país debería pagar por la defensa estadounidense como cualquier otro aliado. También propone sancionar a los israelíes que ataquen a civiles y propiedades palestinas, junto con los políticos que brindan su apoyo a esa violencia. Añadió que el hecho de que Estados Unidos hiciera la vista gorda ante las injusticias israelíes había “engendrado lo peor de su política interna”.

El discurso fue bien recibido por el público liberal de la Universidad de Tel Aviv, que aplaudió aun cuando Emanuel condenó políticas de Israel, como el papel de Netanyahu al no prepararse para el día después en Gaza. Señaló que “los verdaderos amigos se dicen la verdad”.

Sin embargo, los medios israelíes, preocupados por la conferencia de la OTAN en Turquía y por un posible recrudecimiento del conflicto con Irán, apenas registraron la visita de Emanuel.

En lugar de una solución de dos Estados, Emanuel quiere impulsar una solución de 23 Estados, integrada por 21 Estados árabes, que haría responsables a los palestinos de avanzar hacia una nación soberana mientras aceptan la conexión histórica judía con la tierra. La nueva política estadounidense, de tres ejes, aprovecharía el deseo de estabilidad del mundo árabe, la necesidad de seguridad de Israel y las demandas palestinas de soberanía, afirmó.

Emanuel llegó a Israel el domingo y visitó varios proyectos antes de su discurso, entre ellos, una alianza entre hospitales de Tel Aviv y Nablus donde médicos israelíes y palestinos se capacitan juntos. También se reunió con investigadores que publicaron recientemente un informe donde se halló que la violencia sexual contra israelíes fue sistemática en los ataques del 7 de octubre encabezados por Hamás y en sus etapas posteriores.

También se reunió con el presidente Isaac Herzog y visitó Yad Vashem, el museo y memorial del Holocausto de Israel, en Jerusalén.

Emanuel dijo a The Associated Press a principios de la semana que evitaría reunirse con líderes políticos antes de las elecciones del país en otoño. El presidente de Israel es un cargo simbólico y designado, no un funcionario electo.

Un país abandonado por su gobierno

La oficina de Netanyahu declinó hacer comentarios sobre el discurso. El primer ministro israelí calificó célebremente a Emanuel como un “judío que se odia a sí mismo” por la condena del político estadounidense a la expansión de los asentamientos de Israel en 2009, cuando se desempeñaba como jefe de despacho del presidente Barack Obama. Su denuncia enfureció tanto a israelíes de extrema derecha que varios activistas fueron detenidos mientras protestaban durante el bar mitzvá de su hijo en Jerusalén al año siguiente, recordó Emanuel.

Uno de los activistas que la policía detuvo fue Itamar Ben-Gvir, quien hoy se desempeña como ministro de seguridad pública de Israel y supervisa a la policía, algo que Emanuel observó con ironía que era representativo de la dirección política general de Israel en los últimos 15 años.

Emanuel, cuyo padre nació en Jerusalén y combatió en la guerra de 1948 que condujo a la fundación de Israel, también dedicó tiempo en su discurso a reconocer el costo de los ataques del 7 de octubre de 2023, en los que combatientes encabezados por Hamás lanzaron ataques aéreos y terrestres contra Israel, matando a casi 1.200 personas y tomando a más de 250 rehenes.

La ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha provocado la muerte de más de 73.000 palestinos, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, está integrado por profesionales médicos y mantiene registros detallados que, por lo general, son considerados fiables por agencias de las Naciones Unidas y expertos independientes.

En sus conversaciones con israelíes durante los últimos días, la intensidad del sentimiento de que el país había sido abandonado por su gobierno lo sorprendió, manifestó Emanuel antes de su discurso. “Este sentido de vulnerabilidad posterior al 7 de octubre, había leído sobre ello, pero no se siente lo visceral y lo crudo de esto hasta que te sientas frente a frente con la gente”, expresó.

Aunque ningún demócrata prominente ha ingresado formalmente a la contienda presidencial de 2028, es probable que eso cambie poco después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre. Emanuel, quien también fue congresista, alcalde de Chicago y embajador de Estados Unidos en Japón, ha sido uno de los más directos sobre sus intenciones como posible candidato. Por ejemplo, ha realizado recorridos en bicicleta por estados clave de votación temprana como Nueva Hampshire.

Emanuel, quien afirmó que aún no había decidido oficialmente postularse, fue enfático el miércoles en que los demócratas no necesitan renunciar a Israel para ganar la Casa Blanca en 2028. Pero sostuvo los estadounidenses necesitan tomar una nueva dirección en lo que respecta a ese país.

“El statu quo es inaceptable, donde no puedes decir nada negativo, lo cual es un respaldo implícito”, afirmó.

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El periodista de The Associated Press Steven Sloan contribuyó desde Washington y Steve Peoples contribuyó desde Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.