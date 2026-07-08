Mujer condenada a la horca en Reino Unido en 1955 por matar a su pareja abusiva recibe el indulto

La última mujer ejecutada en Reino Unido por matar a su abusiva pareja hace más de 70 años recibirá un indulto condicional, manifestó el miércoles el viceprimer ministro David Lammy.

Ruth Ellis, una madre soltera de 28 años que trabajaba de hostess en un club nocturno, fue ahorcada el 13 de julio de 1955 por el asesinato del piloto de carreras David Blakely. Le disparó fuera del pub Magdala, en el barrio londinense de Hampstead, el 10 de abril de 1955.

“Si bien el indulto no sostiene que sea inocente de matar a David Blakely, sustituye la pena de muerte por una condena de cadena perpetua para reconocer una profunda injusticia en este caso excepcional”, indicó Lammy.

El homicidio y el juicio causaron sensación, y Ellis se convirtió en una causa célebre. Cuando fue llevada a la horca, 1.000 personas realizaron una vigilia silenciosa fuera de la prisión de Holloway, en el norte de Londres.

Se cree que su caso cambió la ley británica. En el juicio, no se le permitió argumentar que actuó debido al impacto emocional del abuso. Dos años después del ahorcamiento, el Parlamento aprobó una ley que permitía una defensa por responsabilidad disminuida.

El indulto fue solicitado por sus nietos, que desde hace tiempo luchan por reducir su condena porque el abuso sexual, emocional y físico reiterado que Ellis soportó no fue considerado durante el juicio ni después, cuando podría habérsele concedido una conmutación de la pena de muerte.

“Por fin se ha hecho justicia”, afirmó en un comunicado Laura Enston, una de sus nietas. “Este indulto no deshace lo que ocurrió hace 71 años. No restaura las vidas que se rompieron, los niños que quedaron atrás, los años perdidos. Pero dice, formal y definitivamente, que Ruth no debió haber sido ejecutada; que el sistema de justicia le falló. Ese reconocimiento importa profundamente para nuestra familia”.

Los abogados que representan a la familia solicitaron el indulto el año pasado al presentar pruebas de que Ellis probablemente sufría lo que más tarde se conoció como “síndrome de la mujer maltratada”.

Ellis y testigos, incluidos sus amigos y médicos, dijeron que Blakely amenazó con matarla y que ella estaba cubierta de moretones por agresiones en público y por haber sido empujada por unas escaleras, indicó el despacho de abogados Mishcon de Reya. Añadieron que en una ocasión recibió un golpe tan fuerte en el abdomen que le provocó un aborto espontáneo.

Sin embargo, a los jurados en su caso se les indicó que no consideraran que había sido “maltratada gravemente por su amante”. El juicio duró poco más de un día, y el jurado llegó a su veredicto en menos de media hora.

Si la ley que permitía una defensa por responsabilidad disminuida hubiera estado vigente en el momento del juicio, los abogados que solicitaron el indulto sostuvieron que, como mucho, Ellis habría sido condenada por homicidio involuntario y no habría sido sentenciada a muerte.

El Reino Unido suspendió la pena de muerte en 1965 y la abolió en 1970.

Enston dijo que su madre y su tío, los dos hijos de Ellis, nunca se recuperaron tras la ejecución.

Enston expresó: “Mi tío se quitó la vida; el trauma de mi madre la dejó incapaz de ser el adulto que necesitábamos. La sombra de la ejecución de Ruth ha caído sobre dos generaciones. Hemos cargado con una vergüenza que nunca nos correspondió”.

El crimen y el juicio han sido tema de una película de 1985, “Dance with a Stranger”, y de una miniserie emitida en ITV el año pasado titulada “A Cruel Love: The Ruth Ellis Story”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.