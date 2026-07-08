Ataques rusos causan 3 muertos en Ucrania y golpean Kyiv por 2da noche seguida

Tres personas perdieron la vida en toda Ucrania en ataques rusos nocturnos, incluyendo uno en Kiev, donde potentes explosiones sacudieron la capital por segunda noche al hilo.

Se escucharon varias explosiones poco después de la medianoche, antes de que las autoridades emitieran una alerta de ataque aéreo. Fue una secuencia inusual, porque las advertencias suelen preceder a los ataques, lo que da a la población civil tiempo para buscar refugio.

En Járkiv, dos personas murieron y otras 20 resultaron heridas en una serie de ataques nocturnos, explicó el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó que Rusia lanzó 169 drones de ataque de largo alcance y siete misiles, cinco de ellos balísticos, contra el país. Las defensas antiaéreas derribaron o neutralizaron 139 aviones no tripulados, y dos misiles antirradar no alcanzaron sus objetivos. Los cinco misiles balísticos, además de 20 drones, impactaron en objetivos en 15 ubicaciones, agregó el departamento, lo que subraya la continua presión a la que están sometidas las defensas antiaéreas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló que el ejército lanzó un ataque nocturno contra instalaciones de la industria armamentística en Kiev, alcanzando una planta de componentes para misiles de crucero Flamingo y una instalación de ensamblaje de drones de medio y largo alcance.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 415 drones ucranianos desde la noche hasta la madrugada del miércoles, apuntó. El gobernador de Saratov, Roman Busargin, dijo que una ofensiva con drones ucranianos mató una persona, hirió a varias más y dañó instalaciones industriales no especificadas.

El alcalde de Nizhhnekamsk, Radmir Belyayev, manifestó que aviones no tripulados rivales causaron daños en instalaciones industriales en la ciudad y dejaron varios heridos. Belyayev no identificó los lugares afectados.

Por su parte, Yuri Slyusar, gobernador de la región de Rostov, declaró que drones ucranianos alcanzaron y dañaron dos petroleros en la bahía de Taganrog, hiriendo a dos personas a bordo. La tripulación de uno de los barcos tuvo que ser evacuada.

Slyusar señaló que no hubo derrame de crudo ya que los buques, que se dirigían al puerto de Rostov del Don, estaban vacíos.

En Ucrania, los ataques rusos mataron a una mujer e hirieron a otras dos en Kiev, según el jefe de la administración de la ciudad, Tymur Tkachenko.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania indicó que la ofensiva del Kremlin contra la capital dañó varios edificios administrativos y almacenes, así como en un complejo de garajes y varios tranvías de la ciudad.

En Zaporiyia, una bomba guiada rusa hirió a un hombre de edad avanzada y a una mujer, de acuerdo con el jefe regional, Ivan Fedorov.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.