Rusia prepara otro gran ataque contra la infraestructura energética, la logística y los servicios críticos de Ucrania, afirmó el jueves el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, mientras el enviado de Estados Unidos Jared Kushner sostuvo que el presidente ruso Vladímir Putin ha “mostrado moderación” en la guerra al aceptar no usar armas nucleares.

Kushner, quien actúa como mediador en las conversaciones entre Rusia y Ucrania junto con el enviado Steve Witkoff, señaló que, tras hablar extensamente con Putin, piensa que el líder ruso quiere la paz, casi cinco años después de que Moscú invadiera Ucrania.

Putin “ha aceptado no usar armas nucleares, lo cual obviamente es algo importante, y nos ha tranquilizado al decirnos que esa no es su intención”, dijo Kushner en el pódcast MD Meets, de Axel Springer Creators.

El yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió que “lo que (Putin) dice es paz, pero creo que siempre es paz en qué términos”, ya que las conversaciones por el destino del territorio ucraniano se han “estacado un poco”.

Zelenskyy y líderes europeos han criticado a Putin por lo que describen como la negativa de Moscú a ceder y su determinación de continuar con una invasión que ha provocado la muerte de cientos de miles de soldados y miles de civiles ucranianos.

Putin quiere una nueva relación con Washington, según Kushner, mientras Rusia busca mantener a la OTAN alejada de sus fronteras.

Trump escribió el jueves en redes sociales que le gustaría ver que Putin “retire toda agresión militar contra territorios en toda Europa, con la esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo entre Rusia y Ucrania, y que se logre rápidamente”.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró el jueves que Estados Unidos aborda las conversaciones sobre Ucrania con el entendimiento de la necesidad de eliminar lo que Rusia llama las “causas profundas” del conflicto, incluida “la creación de amenazas a la seguridad de Rusia justo en nuestras fronteras”.

Washington está “abierto al diálogo” e interesado en establecer contactos diplomáticos, indicó Lavrov en declaraciones publicadas en el sitio web del Ministerio de Exteriores ruso.

Ucrania se apresura a reparar la red eléctrica y reforzar las defensas antiaéreas

La inteligencia ucraniana indica que Moscú está “completando los preparativos para un nuevo ataque masivo”, escribió Zelenskyy en redes sociales.

Los ataques rusos con misiles y drones han afectado la red eléctrica de Ucrania, matado a civiles y asfixiado la economía desde la invasión.

“Los rusos siguen atacando subestaciones, líneas eléctricas aéreas y toda la red eléctrica”, añadió Zelenskyy, en una ofensiva que, según Kiev, busca privar a los civiles de luz, calefacción y agua corriente a medida que se acerca el invierno.

Ucrania presiona a sus socios para que proporcionen más suministros de defensa antiaérea, señaló Zelenskyy, especialmente interceptores para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, que pueden detener los misiles balísticos de Rusia, pero han escaseado desde la guerra con Irán.

Varios equipos trabajan para restablecer la electricidad en seis regiones ucranianas después de que Rusia lanzara misiles balísticos y 113 drones durante la noche, dijo el mandatario ucraniano.

La fuerza aérea ucraniana informó de impactos en 20 lugares. Los ataques alcanzaron un edificio de apartamentos y dañaron un hospital, una instalación deportiva, negocios y una gasolinera, indicaron las autoridades.

La primera ministra de Italia advierte contra la expansión de la guerra

Ucrania ha utilizado sus armas de largo alcance producidas en el país para contraatacar objetivos en Rusia, y también utilizó drones marítimos el fin de semana pasado para atacar un buque naval ruso atracado en un puerto de Libia.

Ese ataque indica que la guerra se está expandiendo más allá de Ucrania, lo que alarmó a algunos líderes europeos.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó el jueves que apoyaba la lucha de Ucrania contra Rusia, pero que la guerra “no debe ni puede expandirse al Mediterráneo”.

“Creo que debemos ser muy claros al respecto, que debemos ser, como también lo hemos sido en los últimos días, claros con nuestros amigos ucranianos y también debemos ser claros con nuestros socios”, expresó Meloni en una cumbre de la Unión Europea en Bruselas.

Trump escribió en otra publicación sobre la guerra que las fuerzas ucranianas y las rusas deberían evitar “cualquier acción que, intencional o inintencionalmente, amplíe la guerra”.

Ucrania afirma que atacó un aeródromo ruso

Las fuerzas ucranianas atacaron un aeródromo militar ruso y una instalación de bombeo de petróleo en dos ataques nocturnos, informó el Estado Mayor General de Ucrania el jueves.

Un ataque con drones ucranianos contra un estacionamiento en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia, provocó la muerte de cinco personas e hirió a tres, según autoridades instaladas por Moscú.

En la región rusa de Krasnodar, un ataque con drones hirió a cuatro personas y dañó cuatro edificios de apartamentos, informaron autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas interceptaron 343 drones ucranianos durante la noche sobre 15 regiones rusas, la región de Crimea, anexada ilegalmente, y los mares de Azov y Negro.

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Morton informó desde Londres. Barry Hatton, en Lisboa, Portugal, y Joshua Boak, en West Palm Beach, Florida, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.