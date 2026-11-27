Hace algún tiempo Nur Sadek se encaminaba a convertirse en erudito islámico. Su madre soñaba con criar a un hijo que fuese líder religioso en su aldea, situada en el oeste de Myanmar.

La familia de Sadek pertenece a la minoría étnica rohinya. El grupo, que es predominantemente musulmán, comparte una zona en el estado de Rakáin, Myanmar, con budistas y una población hindú más reducida. Las divisiones étnicas y religiosas han marcado la historia de la región desde hace mucho tiempo.

Sadek huyó junto a seres queridos en 2017, luego de que soldados abrieran fuego contra su comunidad y varias balas impactaran en el techo de lámina de su casa. Escapó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y nunca regresó.

Unos 700.000 rohinyas escaparon ese año de una ofensiva militar y cruzaron hacia el vecino Bangladesh, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como ACNUR. Más han buscado refugio en otros países de Asia, incluidos India, Indonesia y Tailandia.

Hasta febrero de 2026, cerca de 126.000 rohinyas estaban registrados ante la ACNUR en Malasia, un país de mayoría musulmana donde actualmente Sadek estudia leyes y aboga por los derechos de su pueblo.

Sin embargo, la nación del sudeste asiático no reconoce legalmente a los refugiados, lo que los expone a ser detenidos. Pero los retos van más allá de su estatus migratorio: muchos rohinyas enfrentan dificultades para practicar su fe y encontrar un sentido de pertenencia.

CSW, una organización no gubernamental que defiende la libertad religiosa, dijo en una declaración a The Associated Press que los refugiados rohinyas en Malasia no pueden registrar oficialmente sus propios lugares de culto. La mayoría reza en mezquitas locales, pero algunos enfrentan discriminación o las evitan por temor a ser detenidos por las autoridades migratorias.

“La solidaridad religiosa suele verse superada por las diferencias sociales y culturales entre ambos grupos”, expuso CSW.

Encontrar un lugar para rezar es sólo el principio de la lucha

Nurul Hakim fue el primero de 10 hermanos en huir de Myanmar, en 2010. Llegó a Kuala Lumpur tras días de viaje a pie, en auto y en barco, en los que pasó por Tailandia.

Su familia no sufrió un ataque directo, pero años de violencia y discriminación habían hecho que la vida fuera cada vez más difícil para su comunidad.

Durante años, los musulmanes rohinyas en el estado de Rakáin se enfrentaron a restricciones sobre las reuniones religiosas, el acceso a las mezquitas y la educación islámica. Las autoridades han cerrado mezquitas y han impuesto límites a la oración comunitaria, según informes de la ONU y Amnistía Internacional.

Ahora Hakim puede rezar libremente y se siente bien recibido por los líderes religiosos musulmanes locales. No obstante, ha sabido de otros rohinyas en distintas partes de Malasia a quienes se les ha impedido hacerlo.

La Rohingya Rights Response, una organización cofundada por Sadek que monitorea cuestiones que afectan a los refugiados en Malasia, también ha documentado restricciones a las prácticas religiosas.

Banderolas que indican que los rohinyas no son bienvenidos han sido colocadas frente a las mezquitas en algunos barrios. E incluso donde pueden rezar libremente, ciertos aspectos de su vida religiosa son difíciles de recrear lejos de casa.

“La mayoría de los rohinyas no cuentan con su propio imán para dirigir las oraciones, ya que las mezquitas están gestionadas por imanes malasios”, señaló Sadek.

La nostalgia por el hogar complica aún más el proceso de empezar de cero

Hakim echa de menos muchas cosas de su tierra natal: los días en los que tiraba de un “rickshaw” —un vehículo de dos ruedas para pasajeros o para carga—, el intercambiar mercancías con sus vecinos y aprender sobre el islam junto a otros rohinyas.

“No hay diferencia al rezar en una mezquita distinta, pero hay diferencias respecto a con quién rezas”, agregó Hakim. “Cuando estaba en Myanmar e iba a rezar, podía rezar con mis vecinos y con la gente de mi aldea. Y no tengo eso aquí”.

Otros enfrentan un obstáculo más inmediato para practicar su fe: el temor a ser detenidos debido a su falta de estatus legal.

Mohamed Rafique refirió que, por lo general, ahora reza en casa y rara vez visita una mezquita porque le preocupa toparse con las autoridades de inmigración.

Huyó de Myanmar en 2009 junto a su esposa y sus cinco hijos, pero ellos permanecieron en Bangladesh, mientras que él continuó su viaje hasta Malasia. No los ha visto desde entonces.

Vivir solo en un país extranjero ha sido duro, añadió Rafique. Trabaja en la recolección de chatarra y sólo gana 30 ringgits (7,50 dólares) al día, lo que apenas le alcanza para adquirir los medicamentos que necesita. No obstante, el momento más difícil que ha enfrentado fue enterarse de que su esposa falleció sin que él pudiera despedirse de ella.

Sadek también conoce ese dolor. Perdió a su madre en Bangladesh y todavía no ha podido visitar su tumba.

“Siempre quise hacer muchas cosas, pero ahora lo único que deseo es visitar el cementerio donde está ella, y eso se ha convertido en una especie de sueño para mí”, manifestó.

Una nueva vida conlleva dificultades, sin que desaparezcan las pérdidas del pasado

La organización de Sadek aboga por cambios que mejoren la vida de su comunidad en Malasia.

Su principal prioridad es la seguridad. Más allá del riesgo de una detención migratoria, su equipo ha documentado casos de acoso por parte de creadores de contenido en redes sociales que se burlan de los refugiados rohinyas y los denigran. También promueve la obtención de salarios justos, y el acceso a la atención sanitaria y a la educación.

Para Zahidah Begum, esos retos forman parte de su vida cotidiana. Su esposo tiene dificultades para trabajar debido a problemas de salud, y sus hijos en edad escolar no pueden asistir a clases formales.

“No sé qué nos depara el futuro”, expresó Begum.

Huyó de Myanmar en 2013, con sus propios recuerdos de persecución religiosa a cuestas.

Su padre, un imán, era un líder religioso respetado en su aldea. Impartía estudios islámicos todos los días, de 8 de la mañana a las 4 de la tarde.

“Amo a mi padre por lo que hizo”, agregó. “Él fue quien me crió, quien me enseñó todo, incluidas las enseñanzas islámicas”.

Fue su padre quien la introdujo al Corán. Fue él quien le enseñó a leer y comprender sus versículos. A distinguir entre lo que su fe permitía y lo que prohibía.

Durante una incursión en su aldea, los soldados intentaron detenerlo. Al tratar de escapar, se cayó y se rompió una pierna. Finalmente logró huir a Bangladesh, pero no pudo recibir atención médica. Su herida se infectó y falleció.

“Extraño cada momento junto a mi padre”, señala Begum.

Sin embargo, mantiene viva una parte de él a través de las enseñanzas que transmite a sus dos hijas. Begum les enseña a rezar, a recitar versículos del Corán y a realizar “duas” —oraciones personales dirigidas a Dios—, tal como su padre le enseñó a ella.

“Aún siento la misma conexión con mi fe que sentía en mi lugar natal”, apuntó. “Incluso aquí, permanezco unida a mi religión”.

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La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.