El Congreso de Argentina votó el jueves para prohibir que el banco central imprima dinero para pagar las cuentas del gobierno, consagrando así en la ley un pilar clave de la lucha del presidente Javier Milei contra la notoriamente elevada inflación del país.

Bajo la nueva carta orgánica, la “misión primaria y fundamental” del banco central será preservar el valor del peso, un objetivo que Milei ha intentado alcanzar en el cargo aunque, cuando era candidato en 2023, prometió abolir el banco y reemplazar la moneda local por el dólar de Estados Unidos.

La votación por 141 sufragios a favor y 0 en contra en la Cámara de Diputados, con 99 abstenciones, se llevó a cabo días después de que cifras preliminares mostraran que Argentina probablemente ha caído en recesión, cuando falta menos de un año para que el economista libertario intente ser reelegido para un segundo mandato de cuatro años.

Durante generaciones, cuando los gobiernos argentinos gastaban más de lo que recaudaban en impuestos, recurrían al banco central para imprimir pesos y cubrir la brecha, alimentando repetidas crisis cambiarias y episodios de hiperinflación. La ley “pone fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia institucional”, señaló la oficina de Milei en un comunicado.

La nueva carta orgánica prohíbe que el banco preste a cualquier nivel de gobierno o que, de otro modo, financie al Tesoro. También elimina los objetivos de empleo y desarrollo económico del banco, incorporados durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la líder opositora peronista cuyos gobiernos se apoyaron fuertemente en el banco central para financiar un gasto desbocado.

Pero la ley le da a la autoridad monetaria menos protección de la que Milei deseaba. Su proyecto original habría exigido una votación de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para quitar al gobernador del banco, Santiago Bausili, a quien Milei designó. El Senado suavizó esa cláusula, y la cámara baja no contó con los votos necesarios el jueves para restablecerla. Ahora un presidente puede reemplazar a quien dirija el banco si logra obtener una mayoría simple en el Senado.

Milei ha recortado el gasto público en los últimos tres años, convirtiendo los crónicos déficits fiscales de Argentina en un superávit y ayudando a reducir la inflación anual de casi 300% a comienzos de 2024 a 33% el mes pasado.

Sin embargo, el mandatario se ha mostrado reacio a dejar que el mercado fije el precio más importante de Argentina: el tipo de cambio. La carta orgánica deja los controles cambiarios en manos del banco y no establece una regla clara sobre cómo debería responder a la inflación.

Una política monetaria estricta ha mantenido fuerte al peso, encareciendo los bienes argentinos en el exterior en un momento en que las fábricas enfrentan una avalancha de importaciones más baratas. Las exportaciones de petróleo y gas se han disparado, mientras que industrias que requieren mucha mano de obra como la manufactura, el comercio minorista y la construcción han enfrentado dificultades.

La economía argentina se contrajo aproximadamente 1,8% en el tercer trimestre, tras una caída de 0,6% en el segundo, según datos oficiales publicados el martes. Dos trimestres consecutivos de descenso es la definición habitual de una recesión.

A medida que el apoyo a Milei cae en las encuestas, los inversionistas —recelosos ante un país tristemente célebre por haber incumplido nueve veces con el pago de su deuda— sopesan la posibilidad de que los peronistas (el movimiento populista que durante mucho tiempo ha dominado la política argentina) regresen al poder y reviertan sus reformas favorables al mercado. La prima que exigen los inversionistas para conservar bonos argentinos —un indicador del riesgo percibido de incumplimiento— se ha más que duplicado desde comienzos de agosto, según JPMorgan.

Bajo creciente presión, ahora Milei espera reformar la contienda presidencial del próximo año. El Senado aprobó el jueves su proyecto para suspender las primarias obligatorias, en las que según el gobierno se desperdicia dinero público en competencias que los partidos deberían organizar por sí mismos. Ahora pasa a la cámara baja para ser sometido a votación.

Suspender las primarias, durante mucho tiempo un barómetro de la elección general, evitaría que Milei reciba un veredicto temprano de los votantes, uno que, si fuera malo, podría asustar a los mercados y hundir el peso, y su apoyo junto con él.

Los líderes peronistas han rechazado la medida, que obligaría a su fracturado movimiento a negociar una fórmula a puertas cerradas o a apresurarse para organizar unas primarias propias.

Milei “se propone ahora cambiar las reglas de juego de la democracia para aumentar sus posibilidades de reelección, haciendo trampa”, escribió Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y posible rival peronista de Milei, en la red social X.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.