Prevén que la próxima visita del papa León XIV a Francia atraiga más de 1 millón de personas

Se espera que el próximo viaje del papa León XIV a Francia, la primera visita de Estado de un pontífice al país en 18 años, atraiga a más de 1 millón de personas, anunció el martes la Conferencia de Obispos de Francia (CEF).

La visita de cuatro días, que comienza el 25 de septiembre, incluirá recorridos en el papamóvil, una misa al aire libre en el centro de París y una parada en Lourdes, uno de los lugares de peregrinación más importantes del catolicismo.

“Es importante para el país que lo recibe, pero, más ampliamente... el papa también tendrá cosas muy importantes que decirle al mundo entero”, declaró el martes el cardenal Jean-Marc Aveline, presidente de la conferencia episcopal.

La visita comenzará en París, donde León se reunirá con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, antes de pronunciar un discurso en la sede de la UNESCO, la agencia cultural de la ONU.

Luego, León recorrerá en el papamóvil una ruta de 2,5 kilómetros (1,6 millas) por el centro de París mientras repican las campanas de las iglesias en toda la ciudad. Los organizadores señalan que hasta 150.000 personas podrían congregarse para darle la bienvenida.

Más tarde celebrará vísperas en la Catedral de Notre Dame y terminará el día con una vigilia de oración con jóvenes en el estadio nacional de Francia.

Las multitudes se reunirán en la capital francesa al día siguiente para una misa al aire libre en la Plaza de la Concordia. Los organizadores indicaron que se espera que al menos 500.000 personas se ubiquen a lo largo de los Campos Elíseos y cerca del Arco del Triunfo, una zona que León cruzará en el papamóvil. La misa se transmitirá en 42 pantallas gigantes a lo largo de la avenida.

Ese mismo día, León tiene previsto reunirse con migrantes en la Maison Bakhita, un centro de apoyo social e integración, antes de encontrarse con católicos bautizados recientemente.

Peregrinación en Lourdes y mensaje europeo en Metz

El papa viajará a Lourdes, en las estribaciones de los Pirineos, en el suroeste de Francia, donde se reunirá con siete sobrevivientes de abusos sexuales que fueron agredidos cuando eran niños o ya adultos.

“Creo que la Iglesia, al igual que la sociedad en su conjunto, ha tomado conciencia de la terrible realidad de los abusos sexuales”, comentó Pierre-Antoine Bozo, portavoz de la conferencia episcopal. “Ahora reconoce esa realidad e intenta brindar el mayor apoyo posible a los sobrevivientes de abusos, para ayudarlos, si es posible, a superar el trauma que han vivido”.

León concluirá su tiempo en Lourdes participando en uno de los ritos emblemáticos del santuario: el rosario y la procesión de antorchas.

Luego se trasladará a Metz, cerca de las fronteras de Francia con Luxemburgo, Bélgica y Alemania, para una visita destinada a darle al viaje una dimensión europea e internacional, según la CEF.

Se espera que León pronuncie un discurso sobre las raíces de Europa, la paz y la unidad en un centro de conferencias que lleva el nombre de Robert Schuman, un estadista francés considerado uno de los padres fundadores de la integración europea. Schuman, católico, fue declarado “venerable” en 2021, un paso en el proceso de canonización de la Iglesia católica.

Habrá un recorrido en papamóvil por las calles de Metz hasta la catedral gótica de la ciudad —conocida como “la Linterna del Buen Dios”—, que cuenta con una de las mayores extensiones de vitrales de Europa, creando coloridos juegos de luz en el interior del edificio.

Campaña de recaudación para la visita

Sylvain Guillebaud, secretario general adjunto de la CEF, indicó que se prevé que la visita del papa cueste a la Iglesia católica 27 millones de euros (31 millones de dólares). Señaló que a comienzos del verano se lanzó una importante campaña de recaudación y que hasta ahora se han reunido 5,5 millones de euros (6,4 millones de dólares).

Además, el Estado francés brindará apoyo mediante el despliegue de fuerzas de seguridad y otros servicios públicos para facilitar la experiencia de los visitantes.

El viaje será la cuarta visita al extranjero de León en el año. Hizo una visita de un día a Mónaco en marzo, visitó cuatro naciones africanas en abril y viajó a España y a las Islas Canarias en junio.

El Vaticano también confirmó esta semana que León realizará en noviembre su primer viaje a América Latina como papa, con visitas a Uruguay, Argentina y Perú. Sirvió en Perú durante más de tres décadas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.