Nicaragua dice a corte ONU que Alemania viola el derecho internacional al vender armas a Israel

Nicaragua dijo el martes a la máxima corte de las Naciones Unidas que Alemania ha incumplido la Convención sobre el Genocidio al vender a Israel armas que se utilizaron en la guerra del país en la Franja de Gaza.

Nicaragua sostuvo que Alemania está violando el derecho internacional al “facilitar” actos de genocidio en Gaza mediante el suministro de armas y otro apoyo militar a Israel, en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Berlín niega la acusación.

Aunque el caso se centra en Alemania, de manera indirecta apunta a la campaña israelí en Gaza en respuesta a los mortales ataques del 7 de octubre de 2023 liderados por Hamás. Israel, que no es parte en el proceso, rechaza enérgicamente que sus acciones equivalgan a actos de genocidio. Las audiencias preliminares se centran en si la corte tiene jurisdicción.

El proceso es el más reciente intento legal de frenar la campaña militar de Israel por parte de un país con vínculos históricos con el pueblo palestino, después de que Sudáfrica acusara a Israel de genocidio ante la misma corte en 2023.

“Es imposible que, con el tipo de relaciones políticas, comerciales y militares de Alemania con Israel, no pudieran estar al tanto, o normalmente debieran haber estado al tanto, del grave riesgo de que Israel estuviera cometiendo actos que podrían equivaler a genocidio”, dijo ante la corte Carlos José Argüello Gómez, el principal abogado de Nicaragua.

Alemania ha sido un firme partidario de Israel durante décadas y es el segundo mayor proveedor de armas a Israel después de Estados Unidos.

El gobierno de Nicaragua tiene vínculos históricos con organizaciones palestinas que se remontan a su apoyo a la revolución sandinista de 1979.

Alemania indicó a la corte el lunes que el caso fue presentado de manera indebida y debería ser desestimado.

“La conducta de Nicaragua indica que no estaba interesada en escuchar la postura de Alemania sobre sus acusaciones, sino simplemente en traer a Alemania ante esta corte”, alegó Julia Monar, la principal abogada de Alemania. Por lo general, se espera que los países intenten resolver las disputas entre ellos antes de llevarlas ante el tribunal.

Los abogados de Nicaragua lo negaron y señalaron documentos enviados al Ministerio alemán de Exteriores, así como comunicados de prensa que describen la disputa.

Se espera que el fallo sobre la jurisdicción se conozca más adelante este año y, si el caso de Nicaragua sigue adelante, el proceso podría tardar años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.